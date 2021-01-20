کتاب «منشور حکمرانی در حکومت اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جدیدترین اثر نوشتاری مرحوم آیت الله بطحائی گلپایگانی تحت عنوان “منشور حکمرانی در حکومت اسلامی مطابق با سیره امام علی علیه السلام” از چاپ خارج شد.

این اثر در تاریخ 15 دی 1398 توسط آن فقید سعید به روح مطهر سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس و شهدای همراهشان هدیه گردید.

آیت‌الله بطحایی گلپایگانی (ره) نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در 26 اسفند 1398، دار فانی را وداع گفت.

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