به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی ، در مراسم روز شهید عراقی، در سالروز شهادت شهید آیت ‌الله سید محمدباقر حکیم که با حضور مردم از سرتاسر عراق در میدان خلانی بغداد برگزار شد، گفت: امروز مانند هر سال در روز شهید عراق به یاد و احترام و بزرگداشت همه قهرمانانی به پای می‌خیزیم که در راه میهنی جان سپردند که شایسته خودشان و ملتشان و دیروز و امروزشان باشد، آنان جان خود را فدای این راه کردند.

وی از شهدای مبارزه با تروریسم و شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس یاد کرد و گفت: در روز شهید عراقی شهیدان صدر، مراجع شهید، شهیدان دیکتاتوری و شهیدان تروریسم و شهیدان نیروهای مسلح از ارتش و پلیس و الحشد الشعبی و حشد عشایری و پیشمرگه و دستگاه مبارزه با تروریسم و سرداران پیروزی شهیدان ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی و شهیدان لشکر سپیدپوش بیمارستان‌ها و شهیدان جنبش مردمی اکتبر و شهیدان رسانه و شهیدان مبارزه با فساد و شهیدان جنبش ملی کرد و شهیدان ترکمان و مسلمان و مسیحی و ایزدی و صابئی و هر خونی که به ناحق بر این خاک مطهر ریخته، گرامی می‌داریم.

حکیم با تاکید بر پایبندی مردم عراق بر عهدی که با شهید محراب داشته‌اند، گردهمایی روز شهید عراقی را تجدید عهدی با شهید محراب در راستای برافراشته نگاه داشتن پرچم راه این شهید بزرگوار دانست.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز در برابر مرحله‌ای هستیم که خطر و دشواری آن کم‌تر از آن نیست که شهید محراب تجربه کرد، اظهار داشت: وی در راه آزادی ملتش و تغییر معادله استبداد و محرومیت کوشید و مبارزه کرد و به شهادت رسید. ما نیز لحظه دشوار زاده شدن حکومت و ملت و حکمرانی شایسته را تجربه می‌کنیم.

حکیم با بیان اینکه ما مرحله‌ای سراسر مخاطره را تجربه می‌کنیم، عنوان کرد: با شرایطی روبرو هستیم که جای تعارف و مانور سیاسی ندارد، باید با صراحت و شفافیت مسائل را بیان کنیم. ادامه بحران‌ها و مشکلات و آشوب و تعارض منافع و دیدگاه‌ها و تلاش‌ها برای تضعیف حکومت و نهادهای آن و تضعیف برنامه‌ریزی و خدمات همه فشارهایی است که بر شهروندان و میهن وارد می‌آید و مانع‌تراشی در مسیر آنان و سبب سرخوردگی و خستگی همگان است.

حکیم با تاکید بر اینکه تا وقتی قطب‌نمای افکار و سازوکار کنش سیاسی در کشور دگرگون و تلاش‌ها یکپارچه و صحنه دوباره آراسته نشود، وضع همین خواهد بود که می‌بینیم، گفت: در اکتبر سال 2019 شاهد تظاهرات و اعتراضات انبوه جوانان بودیم، آنان مطالبات برحقی را فریاد می‌زدند که ما نیز همواره بدان فرامی‌خواندیم و 10 سال بود که نسبت به پیامدهای بی توجهی به آن هشدار داده بودیم، اما گوشی شنوا نیافتیم، و شد آنچه دیدیم: شهیدان و مجروحان و پیامدهای تلخ دیگری که همه می‌دانیم.

وی با بیان اینکه در نشست‌هایمان با نیروهای سیاسی بر ضرورت آغاز گفت‌وگو با جوانان معترض و اجرای نقشه راهی برای خروج کشور از بحران و تحقق مطالبات مشروع تأکید کردیم، اظهار داشت: ایمان داریم که خشونت جز به خشونت نمی‌انجامد و از خون خون می‌روید و افراط‌گرایی نتیجه‌ای جز تخریب و تفرقه نتیجه‌ای جز ویرانی و آشوب و رفتن به سمت نامعلوم ندارد.

حکیم در ادامه گفت: خائن شمردن و قطع ارتباط متقابل بر اساس مسائل قومیتی یا مذهبی یا فکری یا سیاسی زهر کشنده و خطر بزرگی برای همه طرف‌هاست و نتیجه‌ای جز تشدید مرزبندی‌های اجتماعی و سیاسی در کشور ندارد.

به پیروی از مکتب اهل بیت(ع) افتخار می‌کنیم

وی ادامه داد: کسانی به ما می‌گویند که شما شیعه‌اید و باید فقط برای برادران شیعه خود تلاش کنید. به صراحت و با اطمینان می‌گویم: ما به پیروی از مکتب اهل بیت علیهم السلام می‌بالیم و آن را افتخار خود می‌دانیم و در عین حال کسانی در میان ما هستند که به مذاهب و ادیان دیگر باور دارند. ما هم معتقدیم که هویت شیعی ما و حقوق شهروندی ما جز با هویت ملی عراقی که جامع همه ماست حفظ نخواهد شد. هویتی که اشتراک ما با دیگر شرکای وطن است. همین را درباره دیگر طیف‌های جامعه می‌توان گفت. تشیع و مذهب وقتی امنیت خواهد داشت که میهن در امنیت و اتحاد باشد، حکومت مقتدر و باثبات حکومتی است که از آنِ همگان باشد، تشیع و تسنن هم از آن فرزندانشان با حرمت و آزادی کامل.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه مسلمانان شیعه در عراق و سرزمین‌های عربی و همه جا پایبند به گزینه حکومت و شهروندی هستند و جز در سایه حکومت‌هایشان به حقوقشان دست نخواهند یافت، عنوان کرد: وضع دیگر مذاهب و طیف‌ها هم همین است، آنان بخشی اساسی و اصیل در میهنشان هستند و باید در تصمیم‌سازی سهیم باشند آن هم به‌عنوان سازندگان حکومت و ملت نه به عنوان گروه‌های منزوی و فروبسته یا مرتبط با آن سوی مرزها.

حکیم در ادامه تاکید کرد که روزگار سرکوب و استبداد و به حاشیه راندن سرآمده، همه به عنوان شهروندان عراقی باید مسیری متفاوت طی کنیم که آینده‌ای درخشان و فردایی بهتر بسازیم.

وی افزود: وقت آن رسیده که بر هویت ملی جامع و حکومت امروزینی بر پایه قرارداد اجتماعی و سیاسی جدید توافق کنیم که مشکلات متراکم گذشته را حل کند و هم‌پای تحولات روز پیش رود و به آینده‌ای مستقل و شکوفا و باثبات نظر داشته باشد. ایمان داریم که شیعه، سنی، عرب، کرد، ترکمن، مسیحی و ایزدی فقط وقتی وضعیتی بهتر و امنیت بیشتر به قدرتی فراگیرتر دارند که هویت ملی را در امنیت خود تثبیت کنند و در مسیر ساخت حکومت واحد و متحد و قدرتمند عراق درآیند.‌

رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه همه ما فقط آنگاه قدرتمند خواهیم بود که عراق قدرتمند باشد و آنگاه از حقوق شهروندی برخوردار خواهیم شد که «حکومت» بسازیم، گفت: آنگاه است که یکپارچه و یک صدا در برابر دخالت‌های خارجی و برنامه‌های بیگانه می‌ایستیم و طرح موفق خود را به همگان تحمیل می‌کنیم طرح عراق مستقل باثبات شکوفه‌هایی که با دیگران به احترام برخورد می‌کند و دیگران را به احترام گذاشتن به عراق وامی‌دارد.

وی با اشاره به اینکه مرجعیت عالی همیشه و در همه مواضع بر اتحاد یکپارچگی و پایبندی به هویت دینی و ملی و ساخت حکومت و پایبندی به قانون و دفاع از حاکمیت ارضی و حرمت‌ها و منافع کشور تاکید کرده، تصریح کرد: امکان ندارد که از این اصول ذره‌ای عقب‌نشینی کنیم، که خیر، سراسر در این رهنمودها و توصیه‌هاست.

دولت باید خروج آمریکا از عراق را تضمین کند/اجازه بازگشت تروریسم را نمی‌دهیم

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه مراسم روز شهید عراقی گفت: مسائل امنیتی و اقتصادی و موضوع حاکمیت ارضی بیش از هر زمان اهمیت یافته است. امکان ندارد که بعد از شکست دادن تروریسم و بیرون انداختن آن از در، اجازه دهیم که از پنجره به خانه‌مان بازگردد. لازمه این وضعیت احتیاط و آماده‌باش و هشیاری و تلاش اطلاعاتی و عملیات پیشدستانه در کنار هشیاری جمعی و هم‌بستگی آگاهانه اجتماعی است.

وی تاکید کرد که حاکمیت ارضی کشور از اصول ثابت ساخت حکومت است، کوتاه آمدن از آن یا سهل‌انگاری در آن به هیچ نحوی پذیرفته نیست، دولت باید با اقدامات کافی برای تضمین امنیت و حاکمیت و پیگیری مصوبه مجلس نمایندگان درباره تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از کشور همه را خاطرجمع کند. همچنین تأکید می‌کنیم که هر اقدامی در این باره باید در چارچوب نهادهای رسمی کشور باشد و هیچ کس حق تصمیم فردی در این باره را ندارد و نباید با چنین تصمیماتی حاکمیت و حکومت و نهادهای آن را تضعیف کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین درباره انتخابات عنوان کرد: انتخابات پیش از موعد سرمنزلی مهم برای تغییر معادلات سیاسی و تعیین حدود و نشان دادن وزن و اعتبار پروژه‌ها و برنامه‌های عقب‌افتاده نیروهای خواهان حکومت و اعتدال و عقلانیت است.

حکیم بار دیگر فراخوان خود برای تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی فرافرقه‌ای و فراقومیتی را تکرار کرد و افزود: چنین ائتلاف‌هایی زمینه‌چینی مناسبی برای تنظیم صحنه سیاسی کشور و تحقق انسجام میان نیروهای سیاسی و تقویت مسیرهای ساخت حکومت براساس سازوکارها و گفتمان جدید و پروژه‌ای کامل را فراهم می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که انتظار تحقق امنیت انتخاباتی و نظارت بین‌المللی بر انتخابات به دور از هر گونه اقدامی که خلاف حاکمیت ارضی کشور باشد، را داریم.

رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد که در پروژه ساخت حکومت و ملت عراق با کسی تعارف نداریم، نزاع و خون ریختن و اشک ریختن و درد ورنج بس است. پروژه ملی معیار ما برای نزدیک شدن به این گروه یا فاصله گرفتن از آن گروه است، ما به نیروهای اعتدال و حکومت نزدیک می‌شویم و از پروژه‌های آشوب و سلطه و احتکار قدرت فاصله می‌گیریم.

حکیم با بیان اینکه آنچه برای ما اصل است گفت‌وگو با همه و آمادگی همکاری با همه است، اما بی شک از پروژه اعتدال و ساخت حکومت جانبداری می کنیم، گفت: ما از حکومت دفاع می‌کنیم چون از آن همگان است، سلطه‌ها و دولت‌ها و شخصیت‌ها گذرا و تغییرپذیرند، اما حکومت ثابت می‌ماند، حکومت متعلق به کسی نیست جز همه ملت عراق، آنان صاحب آن و کشتی‌بان آن و منبع مشروعیت و ماندگاری و قدرت آن هستند.

بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و لغو فوری تحریم‌های ایران سرآغاز بازگشت امنیت به منطقه است

وی در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: بار دیگر بر ضرورت گفت‌وگوی فراگیر و جدی همه کشورهای منطقه پشت یک میز تاکید و درخواست خود در این خصوص را تکرار می‌کنیم. اشتراکات تاریخی و جغرافیایی و دینی و فرهنگی ما بسیار بزرگ‌تر از اختلافات سیاسی و بحران‌های مقطعی است.

حکیم با بیان اینکه منطقه ما سال‌های طولانی است که از نزاع و افت‌وخیزها رنج می‌کشد و ملت‌های منطقه‌اند که این رنج‌ها و خسارت‌ها را تحمل می‌کنند، عنوان کرد: عقلای منطقه باید به صورت فوری برای آغاز گفت‌وگوهایی در راستای رسیدن به پروژه‌ای واقعی که ضامن امنیت و منافع همگان باشد و روابط را براساس احترام متقابل و منافع مشترک بازتعریف کند، تصمیم بگیرند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اظهار امیدواری در خصوص رویکرد دولت جدید آمریکا گفت: امیدواریم که دولت جدید آمریکا در دیدگاه‌ها و پروژه‌های سیاسی خود درقبال مسائل منطقه رویکرد متفاوتی را پیش گیرد.

حکیم تاکید کرد که بازگشت فوری به توافق هسته‌ای و برداشتن فوری تحریم‌ها از ملت مظلوم ایران سرآغازی ضروری برای بازگشت امنیت و ثبات به منطقه خواهد بود.

وی در ادامه گفت که فشار اقتصادی و تهدید امنیتی کمکی به حل مسائل نمی‌کند. راه حل فقط با گفت‌وگو و مذاکره به دست می‌آید. این را از سر ایمان می‌گوییم، تا عراق و منطقه از دخالت‌ها و نزاع‌ها برکنار بماند، چشم امید به عراقی باثبات و امن در دل منطقه‌ای باثبات و امن داریم.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین تصریح کرد که فلسطین مسأله اصلی و محوری در وضعیت اسلامی و عربی خواهد ماند و به حمایت نامحدود خود از حقوق عادلانه ملت فلسطین ادامه می‌دهیم. حق چیزی نیست که مشمول گذر زمان شود.

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