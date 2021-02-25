فروش تسلیحات فرانسوی به عربستان، یمن را دچار فاجعه انسانی کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره ادعای نقض حقوق بشر در ایران تصریح کرد که یمن در نتیجه فروش تسلیحات مرگبار فرانسوی و شرکا به ائتلاف جنگی و ویران‌گر عربستان سعودی، به وخیم‌ترین فاجعه انسانی تبدیل شده است.

«سید محمد ساداتی نژاد» رایزن حقوق بشر نمایندگی ایران در ژنو بیان داشت که در طول دو سال گذشته شماری از سخنرانان از فرصت برگزاری نشست شورای حقوق بشر برای تکرار ادعاهای همیشگی خود علیه ایران استفاده کرده‌اند. این در حالیست که هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در برابر حفظ و ترویج حقوق بشر بی عیب است و همیشه جای کار برای پیشرفت وجود دارد.

روز گذشته «ژان-ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه با ایراد سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به سرنوشت زندانیان دوتابعیتی در ایران ابراز نگرانی و ادعا کرد که شماری از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران تصور می‌کنند که آزادی علمی، آزادی پژوهش، تدریس و انتشار تابع رویکردهایی است که به گرونگیری شباهت دارند.

نماینده کشورمان با بیان اینکه ایالات متحده، کانادا، فرانسه و آلمان با سابقه وحشتناک در زمینه نژادپرستی سیستماتیک علیه اقلیت‌ها، حق موعظه دیگران را به لحاظ اخلاقی ندارند تصریح کرد: ایالات متحده به عنوان کشور پیشرو در زمینه اشاعه تروریسم و سیاست‌های یکجانبه و قلدرمآبانه علیه بخش زیادی از جمعیت جهان باید به دلیل جنایت‌های ناشی از تروریسم اقتصادی علیه حقوق اولیه بشری پاسخگو باشد.

ساداتی نژاد عنوان کرد: کانادا و آمریکا در کنار فرانسه، آلمان و انگلیس در جنایت‌های جنگی که علیه مردم بیگناه یمن و فلسطین به‌دست مشتری‌های آن ها در جریان است، همدست هستند و یمن در نتیجه استفاده از تسلیحات مرگبار آمریکا، کانادا و سایرین توسط ائتلاف جنگی و ویران‌گر عربستان سعودی به وخیم‌ترین فاجعه انسانی تبدیل شده است.

