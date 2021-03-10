به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر مین افغانستان اعلام کرد: ماهانه به طور متوسط ۱۲۰ نفر بر اثر حادثات ناشی از انفجار مین‌ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان قربانی می‌شوند. این رقم در سال ۲۰۰۱، ماهانه ۴۰ نفر بود.

در افغانستان بیشترین آمار تلفات غیرنظامیان ناشی از انفجار مین‌ها و مواد منفجرهاست که تنها در سال گذشته سبب کشته شدن بیش از ۹۰۰ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۱۷۰۰ نفر شده است که ۳۰درصد کل تلفات غیرنظامی را تشکیل می دهد.

ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر مین گفته که با وجود تلاش‌ها برای پاکسازی ساحات، هنوزهم ۱۶۰۰ کیلومتر مربع زمین در سراسر افغانستان با مین‌ها و مهمات منفجر نشده درگیرند و ادامه جنگ و خشونت‌ها نیز این ساحات را بیشتر می‌سازد.

این ریاست گفته که در سال گذشته میلادی، ۳۷کیلومتر مربع زمین در نقاط مختلف از وجود مین‌ها پاکسازی شده و در این مدت بیش از ۱۷۰هزار حلقه مین و مهمات منفجر نشده جمع‌آوری و تخریب شده است.

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