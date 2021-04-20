به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر پاسدار «حسین سلامی»، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی، عروج شهادت‌گونه سردار سرافزار اسلام «محمدعلی حق‌بین» از فرماندهان برجسته گیلانی و حاضر در جبهه مقاومت، را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سردار سلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عروج مظلومانه سردار رشید سپاه اسلام جانباز سرافراز سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی حق بین فرمانده سابق لشکر پرافتخار ۱۶ قدس گیلان و از فرماندهان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس در اثر ابتلا به بیماری کرونا را به خانواده مکرم و آحاد مردم شریف و فهیم استان شهیدپرور گیلان و همرزمان حماسه ساز وی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

آن سردار عالیقدر و جانباز مخلص که از نمادهای ایثار و پایداری و روایت گران صدیق دفاع مقدس ملت عظیم‌الشأن ایران در جنگ تحمیلی جهانی ۸ ساله و همراهان سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت و مدافعان حرم اهل بیت(ع) به شمار می‌رفت، الگویی صالح و راستین از فداکاری و همت و خدمت بی منت برای اعتلای اسلام، انقلاب و ایران عزیز را فرا روی نسل جوان امروز به ویژه جوانان غیور گیلانی گشوده است.

از درگاه حضرت کبریایی برای آن مجاهد به عرش پیوسته، رضوان و رحمت واسعه الهی و همجواری با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع ) و یاران شهیدش و برای خاندان و یادگاران ارجمند او صبر، شکیبایی، سکینه قلبی و ثبات قدم در صراط نورانی شهیدان طلب می کنم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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پایان پیام/ 344