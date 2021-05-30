اندیشکده سازمان اطلاعات اسرائیل: تهدیدات نظامی الکعبی علیه اسرائیل و آمریکا بلوف نیست/ نقش نُجَباء در جنگ ۱۱ روزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت اندیشکده صهیونیستی "ممری" (وابسته به سازمان اطلاعات اسرائیل) خبر دیدار دبیرکل نُجَباء با رهبران جنبش‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را پوشش داد و نوشت: این جنبش شیعه عراقی که هوادار و مورد حمایت ایران می‌باشد، برای کمک به گروه‌های مقاومت فلسطینی در جنگ علیه اسرائیل ابراز تمایل کرده است.

این پژوهشکده اسرائیلی ضمن بازنشر مشروح اظهارات شیخ «اکرم الکعبی» در ملاقات با «اسماعیل هنیه» و «زیاد النخاله»، از قول وی نقل کرد: آمادگی داریم در تلافی حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی، منافع آمریکا را هدف قرار دهیم.

طبق گزارش ممری، خبر دیدار یادشده به چند زبان مختلف در رسانه‌های وابسته به نُجَباء منتشر شده، ولی زمان و مکان جلسه نامعلوم است.

این اندیشکده سپس با اشاره به تصریح دبیرکل نُجَباء مبنی بر اینکه "به عمق سرزمین‌های اشغالی دسترسی داریم و کاملا برای همكاری نظامی ـ امنیتی با مقاومت فلسطین آماده‌ایم" خاطرنشان ساخت: گفته‌های الکعبی بلوف نیست؛ زیرا بر اساس گزارش‌های منتشره، نیروهای نُجَباء در غزه حضور دارند.

ممری به فعالیت پررنگ دفتر رسانه‌ای نُجَباء در فلسطین استناد کرد و ادامه داد: هرچند نیروهای نظامی نُجَباء تا کنون ظهور اندکی در فلسطین داشته‌اند، اما نمی‌توان نقش داشتن آنان در کارزار اخیر غزه را منتفی دانست.

وب‌سایت اسرائیلی در پایان گزارش فوق یادآور شد که جنبش نُجَباء برای توسعه اطلاع‌رسانی در خصوص تحرکات خود، در ژانویه ۲۰۲۱ از یک پایگاه اینترنتی به زبان عبری رونمایی کرده است.

................................

پایان پیام/ 268