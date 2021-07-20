به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردی از ایالت فلوریدای آمریکا که در پرونده حمله ژانویه گذشته به ساختمان کنگره آمریکا با پرچم مبارزات انتخاباتی ترامپ حضور داشت به هشت ماه زندان محکوم شد. این نخستین حکم در ارتباط با حمله روز شش ژانویه است.

«پل آلارد هوچکین» عذرخواهی کرد و گفت که از عمل خود شرمسار است. وی به قاضی گفت: اگر من تصور می کردم که این اعتراض تشدید می‌شود به آن شکلی که اتفاق افتاد… هرگز به جلوتر از پیاده رو خیابان پنسیلوانیا قدم نمی‌گذاشتم. وی افزود: این تصمیم احمقانه‌ای از طرف من بود.

دادستان‌ها درخواست ۱۸ ماه زندان را برای پل آلارد هوچکین کرده بودند و گفته بودند که او مانند هر آشوبگری، در تهدید جمعی دموکراسی سهیم بوده است.

حمله ششم ژانویه که از سوی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به ساختمان کنگره صورت گرفت دست کم پنج کشته برجای گذاشت.

«راندولف ماس» قاضی این پرونده گفت که هوچکین اگر نه به اندازه دیگر اما در یکی از بدترین بخش‌های تاریخ آمریکا نقش داشته است. این قاضی در نهایت تصمیم گرفت تا حکم کمتر از یک سال زندان را برای هوچکین صادر کند.

ماس گفت: این به هیچ وجه یک اعتراض نبود. این حمله به دموکراسی بود. وی افزود: این موضوع لکه‌ای بر جای گذاشته که برای ما باقی می‌ماند… برای سال‌های آینده در کشور.

هوچکین متهم به حمله به کسی یا خسارت به اموال عمومی نشده است و دادستان‌ها گفتند که او به دلیل پذیرفتن فوری مسئولیت و اعتراف به جرم مستحق نوعی نرمش است.

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