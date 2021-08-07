۳۸۷ فوتی و ۲۶۴۳۹ ابتلای جدید کرونا در کشور

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۱۲ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۸۲۹ نفر دُز اول واکسن کرونا و سه میلیون و ۷ هزار و ۹۸۱ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۱۰ دُز رسید.

افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند.

از دیروز تا امروز ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶ هزار و ۴۳۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۷۰۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۱۰ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۸۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹۳ هزار و ۴۷۳ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون سه میلیون ۵۱۵ هزار و ۲۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۶ هزار و ۳۷۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۶ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۳۷۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.



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