به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با بیست و پنجم محرم‌الحرام،سال روز شهادت امام زین‌العابدین(ع) مراسم عزاداری شهادت چهارمین پیشوای شیعیان در دفتر مراجع تقلید برگزار شد.

این مراسم که با سخنرانی وعاظ و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت(ع) همراه است در دفتر حضرات آیات صافی گلپایگانی، نوری همدانی، علوی گرگانی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و سایر مراجع و علما برگزار می‌شود.

مراسم سوگواری سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) روز جمعه از ساعت 10:45 صبح در دفتر آیت‌الله صافی گلپایگانی واقع در خیابان چهار مردان کوچه 6 برگزار می‌شود.

مراسم عزاداری دفتر حضرت آیت‌الله وحید خراسانی ساعت 11:30 صبح روز جمعه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با سخنرانی حجت‌الاسلام رجایی و مرثیه‌خوانی حاج رضا عاصی با ظرفیت محدود برگزار می‌شود.

مراسم سوگواری شهادت امام سجاد(ع) از ساعت 11:15 در دفتر آیت‌الله نوری همدانی برگزار می‌شود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین رزاقی در این مراسم سخنرانی می‌کند.

همچنین مراسم عزاداری چهارمین اختر تابناک امامت در دفتر آیت‌الله علوی گرگانی واقع در خیابان صفاییه، کوچه 26 ساعت 10 صبح برقرار است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین نظری منفرد به سخنرانی می‌پردازد.

مجلس سوگواری شهادت امام زین‌العابدین(ع) ساعت 11:45 با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین میردامادی و مرثیه‌سرایی آقای حاج رضا عاصی در دفتر آیت‌الله‌ شبیری زنجانی برگزار خواهد شد.

این مراسم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می‌گردد و بطور زنده از صفحه رسمی دفتر در اینستاگرام (zanjani_net) پخش خواهد شد.

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