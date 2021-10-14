به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به رئیس دوره ای شورای امنیت تأکید کرد: ما نسبت به هرگونه محاسبه اشتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران از جمله برنامه هسته ای آن هشدار می دهیم.

«مجید تخت روانچی» نامه ای خطاب به رئیس دوره ای شورای امنیت در پاسخ به تهدیدات اخیر رژیم اسراییل نوشت.

در این نامه آمده است: طی ماه های گذشته ، تعداد و شدت تهدیدات تحریک آمیز و ماجراجویانه رژیم اسرائیل به طور مداوم افزایش یافته و به سطح هشداردهنده ای رسیده است.

آخرین مورد آن از سوی رئیس ستاد ارتش این رژیم صورت گرفته که تهدید کرده است "طرح های عملیاتی علیه برنامه هسته ایران در حال گسترش است" و "عملیات برای از بین بردن توانایی های ایران در عرصه های مختلف و در هر زمان ادامه خواهد یافت."

اعتراضات ما به تهدیدهای قبلی این رژیم در سال ۲۰۲۱ طی نامه های ۱ فوریه، ۱۲ آوریل، ۲۷ اوت و ۱۴ سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل منعکس شده است.

چنین تهدیدهای سیستماتیک صریح و آشکار رژیم اسرائیل علیه یکی از اعضای موسس سازمان ملل متحد ، نقض فاحش حقوق بین الملل ، به ویژه ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد است.

این واقعیت که رژیم اسرائیل به تداوم"از بین بردن قابلیت های ایران" ادامه می دهد ، بدون هیچ شک و شبهه ای ثابت می کند که این رژیم مسئول حملات تروریستی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ما در گذشته بوده است.

با توجه به سابقه شوم شیوه های بی ثبات کننده رژیم اسرائیل در منطقه و همچنین عملیات مخفیانه بر ضد برنامه هسته ای ایران، بایستی با این رژیم برای توقف همه تهدیدات و رفتارهای اخلال گرانه آن برخورد شود.

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