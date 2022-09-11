اطلاعیه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در مورد برگزاری مراسم اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در این اطلاعیه آمده است:

از دلدادگان حسینی و راهپیمایان محترم اربعینی به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام، درخواست می شود؛ نکات ذیل را از قبل مد نظر قرار دهند:

۱. زائرین محترم به تأسی از مراسم اربعین در کربلای معلی پس از ورود به حریم شهرستان ری، با عرض سلام و ارادت به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم و همچنین سالار شهیدان کربلا، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام می‌توانند ضمن مراجعت، فضا را برای حضور سایر شیفتگان و راه پیمایان گرامی مهیّا سازند.

۲. زائرین گرامی از به همراه آوردن ساک، کوله و هر گونه وسایل غیر ضروری دیگر، جداً خودداری فرمایند.

۳. به منظور رعایت اصول بهداشتی، به همراه داشتن مهر نماز، چادر زیارت(برای خواهران)، ویلچر(برای بیماران و افراد کم توان)، کتاب دعا یا قرآن کوچک بلامانع است.

۴.با عنایت به گنجایش محدود حریم بیرونی و داخلی آستان مقدس از یک سو و انبوه جمعیت راهپیمایان از سوی دیگر، این شیوه نیز قابل اقدام است که زائرین محترم سفر خود را مدیریت و یک روز قبل و یا بعد از اربعین به آستان مقدس مشرف گردند.

۵.خروجی کلیه زائرین محترمی که از چهار ضلع آستان مقدّس وارد می‌شوند، صرفاًاز اضلاع جنوبی و غربی تعیین شده است.

۶.با عنایت به تفکیک و یک طرفه بودن مسیرهای منتهی به آستان مقدس، خانواده‌های گرامی می‌توانند از قبل در مورد تعیین نقطه قرار بازگشت تدبیر فرمایند.

۷.با عنایت به نصب تابلوهای راهنما در مسیرهای راهپیمایی، زائرین گرامی ضمن دقت به این تابلوها مسیرهای ورود و خروج به آستان مقدس را قبل از رسیدن به محدوده حرم انتخاب نمایند.

۸. با عنایت به اقامه نماز جماعت در اضلاع جنوبی و شرقی ( خارج از آستان مقدس) زائرین محترم برای اقامه نماز از این نقاط نیز می‌توانند استفاده نمایند تا با مشکلات ازدحام تردّد و کمبود جا مواجه نشوند.

۹.با توجه به انبوه جمعیت در محیط های داخلی آستان مقدس ، توصیه می‌شود زائرین محترم برای تجدید وضو از سرویس‌های بهداشتی و وضوخانه‌های خارج از آستان مقدس (سرویس‌های بهداشتی سیار مستقر در اضلاع چهارگانه آستان مقدس، سرویس های بهداشتی مدارس،مساجد ، ادارات و.... در مسیر راهپیمایی) استفاده نمایند.

۱۰.با عنایت به نصب تابلوهای راهنما در مسیرهای راهپیمایی ، زائرین محترم می‌توانند جهت بازگشت، از وسایط نقلیه عمومی مهیا شده استفاده نمایند.

..................................

پایان پیام/ 348