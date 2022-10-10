واکنش حماس به آتش زدن قرآن توسط اشغالگران صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبداللطیف قانوع» سخنگوی حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که آتش زدن قرآن اقدامی جنایتکارانه و تجاوزی بی‌سابقه از سوی شهرک‌نشینان است که باید پاسخ داده شود.

قانوع تصریح کرد که این اقدام نژادپرستانه و اهانت‌آمیز نشان می‌دهد که دشمن صهیونیستی و شهرک‌نشینان اشغالگر به دنبال جنگی دینی هستند که اسلام را هدف قرار داده است.

وی اشاره کرد که آتش زدن قرآن همزمان با تعرض به مسجد الاقصی، اقدامی است که موجب جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف مسلمانان می‌شود.

عبداللطیف قانوع تصریح کرد که اعیاد یهودی خطری جدی برای مسجد الاقصی و ملت و مقدسات فلسطین به شمار می‌رود.

وی همه علمای مسلمان و امت اسلامی و عربی را به برملا ساختن تجاوزات دشمن صهیونیستی و بسیج عمومی برای دفاع از ملت فلسطین و ثبات و پایداری آن در برابر اشغالگران فراخواند.

لازم به ذکر است که امروز دوشنبه گروهی از شهرک‌نشینان اشغالگر یهودی نسخه‌هایی از قرآن کریم را در نزدیکی مسجد قیطون در بخش قدیمی شهر الخلیل آتش زدند.

