به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ« ابوذر
رنجبر
» معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز با بیان اینکه ارتباط سرتیم این گروه ۹ نفره با فعالان سیاسی و اپوزیسیون خارج از کشور محرز شده است گفت: یکی از فعالیت این افراد هدایت اغتشاشات در نقاط مختلف شیراز بود.
رنجبر به فعالیتهای تخریبی دیگر این گروه و لیدر اصلی آن نیز اشاره و تصریح کرد: سرتیم این گروه در زمان دستگیری بمبهای دست ساز با چاشنیهای انفجاری تأخیری به همراه داشت.
وی افزود: فعالیت گسترده و سازماندهی شده این گروه با هدف جهتدهی به اغتشاشات خیابانی در نقاط مختلف شیراز در جریان تحقیقات پرونده به اثبات رسیده است.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز به عملیات ناموفق این گروه در آتش زدن یک پایگاه بسیج در شیراز نیز اشاره کرد و افزود: این پرونده در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز در دست تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر ابعاد و مرتبطین احتمالی است.
پایان پیام/ ۲۱۸