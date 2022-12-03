به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ« ابوذر رنجبر » معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز با بیان اینکه ارتباط سرتیم این گروه ۹ نفره با فعالان سیاسی و اپوزیسیون خارج از کشور محرز شده است گفت‌: یکی از فعالیت این افراد هدایت اغتشاشات در نقاط مختلف شیراز بود.



رنجبر به فعالیت‌های تخریبی دیگر این گروه و لیدر اصلی آن نیز اشاره و تصریح کرد: سرتیم این گروه در زمان دستگیری بمب‌های دست ساز با چاشنی‌های انفجاری تأخیری به همراه داشت.

وی افزود: فعالیت گسترده و سازماندهی شده این گروه با هدف جهت‌دهی به اغتشاشات خیابانی در نقاط مختلف شیراز در جریان تحقیقات پرونده به اثبات رسیده است.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز به عملیات ناموفق این گروه در آتش زدن یک پایگاه بسیج در شیراز نیز اشاره کرد و افزود: این پرونده در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز در دست تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر ابعاد و مرتبطین احتمالی است.

