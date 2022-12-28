«تدبیر هزینه و درآمد در خانواده اسلامی» تألیف شد





به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «تدبیر هزینه و در آمد در خانواده اسلامی» نوشته مجید رضایی دوانی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

آگاهی از اقتصاد خانواده و کیفیت تعامل اعضای آن با یکدیگر برای هر خانواده‌ای لازم است و جوانان با اطلاع از این امور می‌توانند زندگی مناسب‌تری شروع کنند و حقوق همسر و فرزندان خود را بیشتر مراعات کنند. کتاب «تدبیر هزینه و در آمد در خانواده اسلامی» در جهت تبیین دستورهای مکتب قرآن و اهل‌بیت در مورد ابعاد اقتصاد خانواده است و با استفاده از ادبیات علم اقتصاد این امر را انجام می‌دهد.

مطالب در محورهای جایگاه و پیشینه اقتصاد خانواده، اصول و مبانی اقتصاد خانواده، برنامه‌ریزی، کسب درآمد، هزینه‌کرد و مصارف، خانواده و دولت و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آمده است.

مخاطب کتاب، جوانان دختر و پسری است که تعالی روح و موفقیت در زندگی و تحصیل و کار را با هم طلب می‌کنند و برای وصول به آن تجربه خانواده‌های موفق دینی همچون خدیجه و رسول خدا و فاطمه و علی را هدف خود می‌دانند.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم:

«خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است که معمولاً شامل پـدر و مـادر و فرزنـدان است؛ البته ممکن است خانواده تک نفره تا چندین نفره باشد، ولی امروزه عمدتاً خانواده با هسته‌ای (متشکل از پدر و مادر و فرزندان) مطرح است. از سویی خانواده در اسلام پایـه اصلی اجتماع است و بر حفظ و ارتقای کیفیت آن سفارش بسیار شده است. صدها آیه و حدیث در مورد شکلگیری خانواده و ارزش معنوی ازدواج و منفوربـودن طـلاق، حقـوق اعضای خانـه، عبـادی بـودن کـار در خانـه، ارزش فرزنـد داری، لـزوم کـار بـرای تـأمین هزینــه‌هــای رفــاهی خــانواده، مطلوبیــت توســعه زنــدگی و بهــره منــدی از مواهــب و نعمت‌های الهی، تنظیم برنامه زندگی و شرایط مصرف و امور دیگرآمده است. بر خلاف تجربه چند قرن اخیر که توسعه کشورها به بهای فراموش شدن ارزش‌های انسـانی درامـرخانواده شد، نظام سرمایه داری همه زندگی را با معیـار سـود و زیـان اقتصـادی سـنجید، فرزنددارشدن وعلاقه مندی افراد هم براساس میزان سـود و زیـان والـدین تحلیـل شـد و اقتصاد اصل و پایه همه تصمیم گیریهای گردید.

خانواده در مکتب اسـلام، پایـه ارتقـای روحی و تکامل انسان و زمینه رشد معنـوی و شـکل گـرفتن روحیـات اجتمـاعی، ایثـار و گذشت و... است و در مسیرتوحید قرار می‌گیرد. بعد اقتصادی خانواده در این مسیر معنا می‌یابد و براساس آن تعریف شده اسـت. آگـاهی از اقتصـاد خـانواده و کیفیـت تعامـل اعضای آن با یکدیگر برای هر خـانواده‌ای لازم اسـت و جوانـان بـا اطـلاع از ایـن امـور می‌توانند زندگی مناسب‌تری شروع کنند و حقوق همسر و فرزندان خود را بیشتر مراعـات نمایند.»

کتاب «تدبیر هزینه و در آمد در خانواده اسلامی» نوشته مجید رضایی دوانی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با قیمت 65 هزار تومان منتشر شده است.

