حضرت زینب(س) در عفّت مانند حضرت زهرا(س) و در سخنوری مانند امام علی (ع) است

به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ ابراهیم البیومی امام جماعت و خطیب مسجد سیده زینب (س) در مصر گفت: حضرت زینب (س) از هوش و ذکاوتی بی نظیر بهره مند بوده و به بلاغت، کرامت، حسن مشورت و ارتباط با خداوند مشهور است و پدرش و برادرانش به خاطر دور اندیشی و قدرت ادراک حضرت زینب (س) از ایشان مشورت می گرفتند.





وی افزود: حضرت زینب (س) به خاطر کثرت تهجد به این نام معروف شدند و در تهجد همانند جدّشان حضرت نبی اکرم (ص) بودند.





خطیب مسجد سیده زینب (س) تصریح کرد: حضرت زینب (س) ستاره درخشان، طلوع نور و حقیقت آشکار و دارای جایگاه والایی است. شخصیت آن حضرت در وقار و عظمت همانند حضرت خدیجه (س)، در زندگی و عفّت همانند مادرش حضرت فاطمه زهرا (س)، در بلاغت و فصاحت و سخنوری مثل پدرش حضرت علی (ع) و در صبر و بردباری مانند برادرش امام حسن (ع) و و در شجاعت همانند برادرش امام حسین (ع) هستند.





البیومی ادامه داد: حضرت زینب (س) از صفات نیکویی برخوردار شدند که بعد مادرش هیچ کس این صفات را دارا نیست؛ آن حضرت، صدیقه صغری است و در حجاب و عفاف بی بدیل بوده و در زمان پدر و برادرانش، هیچ مردی ایشان را ندیده است. او در صبر، ثبات، قدرت ایمان و تقوا، یکتاست و در فصاحت و بلاغت گویی که از زبان پدرش حضرت امیرالمومنین (ع) سخن می گویند.





وی در پایان گفت: حضرت زینب (س) صاحب مقام مطهر در قلب قاهره است. آن حضرت قبله عارفین، نوری از بیت آل نبی، عالمه غیر معلّمه، فاضله، کامله، امّ هاشم، عقیله بنی هاشم و طاهر است.

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