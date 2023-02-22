به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد برگزاری سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در نظر دارد در مدت برپایی این نمایشگاه برنامههای متنوعی را با هدف ارتقای کیفیت فعالیتهای فرهنگی در زمینههای مختلف برگزار کند؛ از این رو سازمانها و نهادها میتوانند برنامههای فرهنگی خود را برای برگزاری در نمایشگاه کتاب سیوچهارم به دبیرخانه دائمی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ارسال کنند.
انسان برای تهیه کتاب مؤلفههای متعددی را در نظر میگیرد که مطرح شدن کتابها در برنامههای فرهنگی جامعه میتواند یکی از آنها باشد. باید بتوان با برنامههای متعدد فضای جامعه را در تمام طول سال به سمتی برد تا همگان بتوانند با استفاده از ظرفیت خرد جمعی، دست به انتخاب بهتری بزنند.
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور یک نقطه شروع برای فعالیتهای فرهنگی در هر سال است. برنامههای فرهنگی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اهمیت خاصی برای عموم مخاطبان دارد و اگر این رویداد با شکوه هرچه تمام تر و غنای هرچه کاملتر برگزار شود در ادامه سال نیز چراغ رویدادهای فرهنگی بیشتری برافروخته خواهد شد.
همچنین ارتقای کیفیت فعالیتهای فرهنگی در حوزه کتاب مستلزم مشارکت و همافزایی تمامی متولیان و دغدغهمندان این حوزه است و یک صدا شدن و یکدل شدن همه نهادها در زمینه رویدادهای فرهنگی بهویژه رویدادهای حوزه کتاب، برنامههای تبلیغی کتاب و کتابخوانی را ساختارمند کرده و برای همه فعالان عرصه کتاب نقشه راه روشنی را در بردارد.
از این رو ستاد برگزاری سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در نظر دارد در مدت برپایی بزرگترین رویداد فرهنگی کشور برنامههای متنوعی را در زمینههایی همچون نشستهای رونمایی، نقد، بررسی و معرفی کتاب، آئینهای ویژه بزرگداشت و نکوداشت و سایر فعالیتهای کتابمحور در سراها و فضاهای موجود برگزار کند. همچنین در دوره سیوچهارم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچون دوره گذشته سلسله نشستهایی برای ویراستاران، مترجمان، تصویرگران، صحافان، منتقدان ادبی و دیگر مشاغل مرتبط با حوزه کتاب برنامهریزی خواهد شد.
در این راستا از تمام انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای حوزه کتاب و نشر، مؤسسات، مراکز و نهادهای مردمی فرهنگی، ناشران، کتابخانههای عمومی و کتابفروشیهای سراسر کشور دعوت میشود تا فعالیتها و برنامههای فرهنگی کتابمحور خود را برای اجرا در ایام برپایی سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تا تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه دائمی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و شهید برادران مظفر جنوبی، شماره ۱۰۸۰ ارسال کنند.
....................................
پایان پیام/ 348