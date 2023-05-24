به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه راجه ناصر عباس جعفری رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفته است در پاکستان مادران، خواهران، دختران، زنان سالخورده، خبرنگاران، کودکان بی گناه، قربانی فاشیسم هستند و حرمت قانون اساسی از بین رفته است.

وی افزود: مایه تأسف است که می‌بینیم زن سالخورده ای مانند دکتر شیرین مزاری را دائما دستگیر می‌کنند، زندگی کسانی را که برای قانون اساسی و قانون صدایشان بلند می شود را به کامشان تلخ کرده‌اید.

دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: شرایطی که در این زمان در پاکستان ایجاد شده است، ساعت امتحان مردم پاکستان است. پس از شب تاریک سختی و تاریکی، خورشید آزادی طلوع خواهد کرد.



علامه راجه ناصر تاکید کرد: ما به مبارزه اصولی خود برای برتری و اجرای قانون اساسی در کشور ادامه خواهیم داد و به وظایف خود عمل خواهیم کرد.

او گفت که ناپدید شدن اجباری شهروندان هم دولت و هم قوه قضائیه را زیر سوال می برد و این برخلاف روح دموکراسی در پاکستان است.

دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت که افراد آگاه از همه اقشار پاکستان باید کشور را از تبدیل شدن به جنگل نجات دهند. به مبارزه برای عدالت را در هر صورت ادامه دهید. هرج و مرجی که حاکمان فعلی در کشور گسترش داده اند، خود تحت تأثیر آن قرار خواهند بود.

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