به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه شبیر حسن میثمی، دبیرکل مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان، حمله انتحاری به کاروان مولانا سراج الحق رهبر جماعت اسلامی پاکستان را به شدت محکوم کرد و گفت: وضعیت نظم و قانون در پاکستان روز به روز بدتر می شود.

وی افزود: حوادث تروریستی در استان های مختلف پاکستان در حال وقوع است، مردم پاکستان که از قبل نگران فقر، تورم و بیکاری بودند، اکنون از بدتر شدن وضعیت نظم و قانون در کشور رنج می برند.

شبیر حسن میثمی گفت که نیروهای بین المللی متخاصم می خواهند صلح پاکستان را از بین ببرند، دولت باید برای حفظ جان و مال مردم گام اساسی بردارد.

دبیرکل مرکزی شورای علمای شیعه پاکستان اظهار کرد: ما از نیروهای امنیتی دولت می خواهیم که تحقیقات بی طرفانه ای را در مورد حمله انتحاری به سراج الحق رهبر جماعت اسلامی پاکستان انجام دهند تا عوامل اصلی این حمله انتحاری را دستگیر و محاکمه کنند.

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