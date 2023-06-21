صدور حکم بازداشت مجدد برای «عمران خان» در پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه مبارزه با تروریسم شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان در جریان بررسی پرونده اغتشاشات و خسارت به اموال عمومی مربوط به بازداشت «عمران خان» در اردیبهشت ماه امسال برای نخست وزیر سابق و چند تن از رهبران حزب تحریک انصاف حکم بازداشت صادر کرد.



به گفته منابع خبری حکم صادر شده غیرقابل ضمانت بوده و این افراد باید برای پاسخگویی در پرونده مذکور توسط نیرو‌های امنیتی در دادگاه حاضر شوند.

در جریان نشست دادگاه مبارزه با تروریسم لاهور اعلام شد: اغتشاشات اخیر پس از دستگیری عمران خان از سوی نیرو‌های امنیتی دستکم ۸ کشته و ۲۹۰ زخمی برجای گذاشته است، ضروری است تا روند تحقیقات در این زمینه تسریع شود از این رو با درخواست پلیس برای صدور حکم بازداشت افرادی که نام آن‌ها در پرونده مذکور درج می‌باشد، موافقت شده است.

گفتنی است ارتش پاکستان قرار است بزودی افرادی را که در جریان اغتشاشات دستگیری عمران خان به تاسیسات نظامی و حساس این کشور حمله کردند را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند موضوعی که با مخالفت برخی از نهاد‌های قضایی پاکستان نیز مواجه شده است.

روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرده است پس از عوامل دخیل این اغتشاشات افرادی که نسبت به تحریک اذهان عمومی بر علیه نیرو‌های مسلح اقدام کرده‌اند نیز توسط قانون به سزای اعمالشان خواهند رسید.

بسیاری از کارشناسان معتقدند: با توجه به اظهارات ضد ارتشی و مقامات نظامی عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان طی یک سال گذشته احتمال اینکه سرنوشت وی نیز به دادگاه‌های نظامی کشیده شود نیز وجود دارد.

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