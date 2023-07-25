به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انتشار تصاویری از حضور یک گشتی حزب الله در کنار فنس‌های احداث شده توسط رژیم صهیونیستی در رسانه‌های این رژیم، نظامیان صهیونیست به حال آماده باش در آمدند.



براساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در پی مشاهده گشت زنی رزمندگان حزب الله در طول خط مرزی لبنان با فلسطین اشغالی بین شهرک صهیونیست نشین "المطله" و جلگه کفرکلا و خیام در وضعی آماده باش قرار گرفتند که موجب حضور نیروهای حافظ صلح بین الملل(یونیفل) و نیروهای ارتش لبنان در منطقه شد.



رسانه های رژیم صهیونیسی امروز فیلمی از گشت زنی مبارزان حزب الله لبنان در نوار مرزی لبنان و فلسطین اشغالی منتشر کردند.

این فیلم که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی آن را امروز منتشر کرد، مبارزان حزب الله را نشان می دهد که به گفته این شبکه، درحال گشت زنی و بازرسی حصار مرزی در منطقه جبل دوف هستند.

براساس گزارش این شبکه، در فیلم‌های گرفته شده توسط طرف اسرائیل، دست‌کم ۸ نفر از اعضای حزب‌الله دیده می‌شوند که تلاش می‌کنند سلاح‌های خود را مخفی کنند. همه این افراد نقاب دارند و می‌توان دید که برخی از آنها دوربین‌های Go-Pro را حمل می‌کنند که در حال ضبط گشت زنی هستند.

این رسانه صهیونیستی ادامه داد: همه افرادی که در فیلم دیده می‌شوند، لباس و تجهیزات مشابهی پوشیده‌اند، اما ساختار بدنی آنها با اکثر فعالان وابسته به حزب الله که در مرزها کار می‌کنند، بسیار متفاوت است و این ظن را ایجاد می‌کند که احتمالاً آنها از یک نیروی نظامی آموزش دیده و حتی شاید از یگان نخبه رضوان باشند که در امتداد مرزها مستقر شده‌اند.

هیچ منبع بی طرفی تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های صهیونیستی را در رابطه با حضور نیروهای حزب الله تایید نکرده است.

در بیش از یکماه گذشته چند اقدام حزب الله در مناطق مرزی با سرزمین های اشغالی به نگرانی عمیق برای نظامیان رژیم صهیونیستی و سران آنها تبدیل شده است.

یکی از این اقدامات برپایی دو چادر توسط رزمندگان حزب الله و استقرار شماری از نیروهای این جنبش در آن، در مزارع اشغالی شبعا در جنوب لبنان بود که سال هاست در اشغال صهیونیست ها بود ولی رزمندگان حزب الله و مردم لبنان با حضور در این چادرها و عبور از موانع و سیم های خاردار ایجاد شده توسط صهیونیست ها، ارتش رژیم صهیونیستی را با چالش مواجه کردند.

اقدام دیگر حزب الله رزمایش علنی حزب الله در اوایل خرداد ماه سال جاری در منطقه «عرمتی» در جنوب لبنان برای اولین بار و عملیات یگان های ویژه این جنبش (نیروهای رضوان) و چگونگی حمله به مواضع دشمن صهیونیستی بود که نیروهای حزب الله در این رزمایش از گلوله های جنگی استفاده و موشک ها و خودروهای نظامی مقاومت اسلامی در مقابل دید خبرنگاران رسانه های منطقه و جهان به نمایش گذاشته شد که بازتاب زیادی در منطقه و جهان داشت.

حزب‌الله لبنان در ۲۷ تیرماه نیز با انتشار ویدئویی ۶ دقیقه‌ای مراحل حمله رزمندگان مقاومت به یک مقر نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل را شبیه‌سازی کرد، اقدامی که با نگرانی شدید مقامات رژیم تل آویو همراه بود.

