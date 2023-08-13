افزایش شدید اقدامات اسلام ستیزی در آلمان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نیمه اول سال جاری میلادی، ۲۵۸ جرم اسلام هراسی در آلمان انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش قابل توجهی داشته است.



بر اساس گزارش Evangelische Pressedienst که بر پاسخ دولت آلمان به سوال پارلمانی طرح شده حزب چپ تکیه دارد، تا پایان ژوئن ۲۵۸ جرم اسلام هراسی در آلمان ثبت شده است. این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۱۴۲ مورد بوده است.

بدین ترتیب در این مدت ۱۷ نفر در حملاتی که در چارچوب جرایم اسلام هراسی انجام شده بود، مجروح شدند. بیشتر این جنایات از سوی افراط گرایان راستگرا انجام شده است.

کمال ارگون، رئیس سازمان ملی گوروش که مقر آن در شهر کلن است، در مورد این ارقام در گفتگو با خبرگزاری آناتولی استدلال کرد میزان موارد حمله به موسسات و مساجد مسلمانان در آلمان بسیار پایین است.

وی گفت: این یک مشکل جدی است. ما از نهاد‌ها انتظار داریم که هر مدرکی را که به دست آمده، با جزئیات بررسی کرده و عاملان آن را شناسایی کنند.

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