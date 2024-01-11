به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب اسلامی در توییتی به زبان عبری تاکید کردند: جنایتهای رژیم صهیونیستی فراموش نمی‌شود و حتی بعد از آنکه این رژیم، نابود و از روی زمین پاک شد، این جنایتها و کشتار چندهزار کودک و زن را در کتابها خواهند نوشت.

حساب اکس (توییتر) Khamenei.ir امشب چهارشنبه بیستم دی‌ماه، جمله‌ای جدید از رهبر معظم انقلاب را به زبان عبری منتشر کرد که در آن آمده است:

«جنایت‌های رژیم صهیونیستی فراموش نمی‌شود و حتی بعد از آنکه این رژیم، نابود و از روی زمین پاک شد، این جنایت‌ها و کشتار چندهزار کودک و زن را در کتابها خواهند نوشت.»

گفتنی است از آغاز عملیات طوفان الاقصی این چهارمین‌ بار است که حساب khamenei.ir جمله‌ای از رهبر انقلاب را به زبان عبری منتشر می‌کند.

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