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جمعیت الوفاق خواستار آزادی دو زندانی بیمار بحرینی شد

۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۹
کد مطلب: 1431705
جمعیت الوفاق خواستار آزادی دو زندانی بیمار بحرینی شد

جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که زندانیان مبتلا به کم خونی داسی شکل و دیابت در معرض بی توجهی پزشکی قرار دارند و خانواده های آنها خواستار آزادی آنها هستند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که دو زندانی، حسین محمد احمد و حسن علی عبد الاثنا، بدون دریافت مراقبت بهداشتی در معرض حملات شدید دیابت و کم خونی داسی شکل هستند.

گزارش شده است که خانواده های بازداشت شدگان به دلیل محرومیت از درمان توسط پزشک متخصص و انتقال آنها به بیمارستان نظامی، نسبت به جان عزیزان خود ابراز نگرانی کرده اند.

الوفاق خاطرنشان کرد: خانواده این زندانیان به دلیل وضعیت نامناسب محل نگهداری آنان که نیاز به نظارت، مراقبت، تغذیه و محیطی سالم دارند، خواستار آزادی و انتقال آنها به بیمارستان سلمانیه برای ارائه به پزشک متخصص شدند.

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