بارکات: ایران هدف مشروع حملات ما است

به گزارش خبرگزاری اهل
بیت(ع) ـ ابنا ـ «نیر بارکات» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه
مدعی شد که تهران در رأس دشمنان این رژیم قرار دارد و اکنون ایران به هدفی مشروع
برای حملات موشکی تلآویو تبدیل شده است.
بارکات در مصاحبه با روزنامه انگلیسی «تلگراف»، ضمن تهدید به از بینبردن حزبالله لبنان، گفت: «وقتی آنها میگویند که اسرائیل باید نابود شود، ما باور میکنیم».
وی در ادامه تهدیدهای پوشالی خود اظهار داشت: «ما باید خیلی واضح مطمئن شویم که ایرانیها درک میکنند که با استفاده از نیروهای نیابتی علیه اسرائیل خلاص نخواهند شد و اگر ما خوب نخوابیم، آنها نیز شبها راحت نمیخوابند».
این وزیر صهیونیست در تلاشی مذبوحانه برای مظلومنمایی و وارونه جلوهدادن واقعیات، مدعی شد: «آنها میخواهند تمام غیرمسلمانان را بکشند. ما ممکن است در صف اول باشیم اما همه در یک صف هستیم. آنها اسرائیل را شیطان کوچک مینامند و شیطان بزرگ آمریکاست و بقیه در این بین جای دارند».
پیش از این نیز «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار تهدیدهای توخالی علیه تهران، گفته بود: «همیشه و همه جا علیه ایران اقدام میکنیم و همگان میدانند در صورتی که تهران به سلاح هستهای دست یابد، تهدیداتش افزایش خواهد یافت».
..............................
پایان پیام/348