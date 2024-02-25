به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی مکارم شیراز مرجع عالیقدر شیعیان در پیامی با تسلیت ارتحال آیت الله موسوی بجنوردی اظهار داشتند: ایشان که یادگار بیت فقاهت بود، هم در عرصه علم و پژوهش و تربیت شاگردان و هم در خدمت به امام و انقلاب کوشید‌.



متن پیام معظم‌له به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال عالم گرانقدر آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی رحمة الله علیه موجب تأسف گردید.

ایشان که یادگار بیت فقاهت بود، هم در عرصه علم و پژوهش و تربیت شاگردان و هم در خدمت به امام و انقلاب کوشید.

اینجانب رحلت این عالم گرامی را به خانواده محترم و بیت شریف آن مرحوم و امام راحل و همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده، حشر وی با اجداد طاهرینش و صبر و اجر بازماندگان را از درگاه الهی مسئلت دارم.

قم ـ ناصر مکارم شیرازی

6 اسفند 1402

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