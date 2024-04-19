حمله مقاومت اسلامی عراق به پایگاه هوایی اوودا ارتش رژیم صهیونیستی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه ای از حمله پهپادی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه هوایی اوودا ارتش رژیم صهیونیستی در عمق فلسطین اشغالی خبر دادند.

در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: رزمندگان مقاومت اسلامی عراق با هداف یاری و حمایت از مردم غزه و در پاسخ به جنایاتی که رژیم غاصب علیه غیرنظامیان فلسطینی اعم از زنان و کودکان و سالخوردگان مرتکب می‌شود، پایگاه هوایی اوودا ارتش رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق همچنین در این بیانیه بر ادامه حملات کوبنده خود به اهداف رژیم صهیونیستی تاکید کرده است.

این گروه پیشتر و در عملیات‌های گذشته به سرزمین‌های اشغالی، هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عملیات خود علیه مواضع این رژیم را تشدید خواهد کرد.

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