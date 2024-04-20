به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد چهاردهم اعلام الهدایه به زبان اردو ترجمه و منتشر شد.

این اثر مروری تحلیلی بر زندگانی امام هادی علیه السلام و تبیین نقش ایشان در پیش برد اهداف رسول گرامی اسلام است.

نویسنده در ابتدا جلوه های مختلفی از شخصیت آن امام همام را مطرح نموده و به مراحل مختلف زندگی ایشان اشاره کرده است. وی در ادامه به نحوه تعامل حضرت با خلفای شش‌گانه عباسی که با آنان هم‌دوره بوده پرداخته و سپس ویژگی‌های مختلف این دوره از امامت اهل بیت علیهم السلام را بیان کرده است.

به زعم نگارنده پرهیز از تحریک حاکمان عباسی، رد تحریکات فکری و شبهه‌های دینی، مناظره با عالمان وابسته به حکومت و گسترش دامنه نفوذ در دستگاه حکومتی از جمله نیازهای اصلی دوران امامت آن حضرت بوده و ایشان نیز در راستای تحکیم و ایمن‌سازی گروه شیعه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

از نگاه وی زیارت جامعه كبيره و طراحی شبکه وکیلان از برجسته ترین یادگارهای آن امام بزرگوار می‌باشد. معرفی شخصیت و آثار اصحاب امام علیه السلام و اشاره به میراث علمی آن حضرت از مباحث پایانی کتاب است.

جلد چهاردهم اعلام الهدایه از سوی سید مندر حکیم و عبدالرزاق الصالحی تهیه شده، توسط سید مبین حیدر رضوی به زبان اردو ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای دریافت این اثر می توانند به ساختمان معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به آدرس قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 6 مراجعه کنند یا با شماره تلفن 02532131307 تماس بگیرند.

