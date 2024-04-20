اینفوگرافی | نمایش دلقک

کد خبر: 1452646

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از حدود یک هفته تهدید و خط و نشان کشیدن در تل‌آویو و ارسال پیغام و پسغام تهدیدآمیز از سوی صهیونیست‌ها به ایران، سرانجام برخی منابع غیررسمی در غرب مدعی شدند که تل‌آویو به عملیات موشکی ایران پاسخ داده است؛ عملیات ادعایی که با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد. روزنامه همشهری با انتشار اینفوگرافیکی تحت عنوان «حمله کاریکاتوری به اصفهان» نوشت: کاربران داخلی و خارجی، سیرک صهیونیست‌ها در حمله به پایگاه هشتم شکاری اصفهان را تحقیر و استهزا کردند.