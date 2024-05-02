رئیس شورای علمای شیعه افغانستان: طالبان باید امنیت مراکز دینی شیعیان را تامین کند/ حوادث تروریستی تاثیر منفی بر روحیات مردم دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمد هاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه‌ افغانستان با اشاره به حمله تروریستی به مسجد شیعیان در هرات، گفت که سال گذشته مسوولان امنیتی طالبان اطمینان داده بودند که عاملان چنین رویدادها را به سزای اعمال‌شان می‌رسانند.

وی، این اظهارات را در جلسه شورای اجرایی علمای شیعه افغانستان مطرح کرد و افزود: یک بار دیگر تروریستان در منطقه گذره هرات، حجت‌الاسلام و المسلمین جاوید، امام جماعت و عده‌ای دیگر از مومنین را به شهادت رساندند.

رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افزود: مسوولین امنیتی طالبان سال گذشته بعد از شهادت عده‌ای از اعضای شورای علمای شیعه هرات، اطمینان دادند که با هر گونه افراطیت و ناامنی به شدت برخورد می‌نمایند و مسببین را به سزای اعمال‌شان می‌رسانند.

وی در ادامه بیان کرد که انتظار می‌رود مراکز دینی، فرهنگی و اجتماعی شیعیان در افغانستان در کمال امنیت به فعالیت خود ادامه دهند؛ زیرا این‌گونه تروریستی حوادث تاثیر منفی بر روحیات مردم این کشور می گذارد.

شورای علمای شیعه افغانستان نیز در بیانیه ای در واکنش به حمله تروریستی هرات تاکید کرد: توقع می‌رفت که با حاکمیت طالبان در افغانستان دیگر شاهد تکرار این‌گونه حوادث نباشیم؛ اما متاسفانه چنین نشد، چون بازهم شاهد هستیم که هر از چندگاهی شیعیان توسط تروریست‌های قسی‌القلب به گلیم عزا می‌نشینند و شاهد پرپر شدن گل‌های‌شان هستند.

شایان ذکر است که طی روزهای گذشته در حملات تروریستی عناصر داعش به یکی از مساجد شیعیان هرات در غرب افغانستان، هفت نفر از نمازگزاران از جمله تعدادی زن و کودک به شهادت رسیدند.

..................

پایان پیام/ ۲۶۸