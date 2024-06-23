حمله به پایگاه آمریکایی «التنف» در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه ای از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی «التنف» واقع در جنوب شرق سوریه و در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، حمله با سه پهپاد انجام و صداهای انفجار شنیده شد و پدافند هوایی آمریکا نتوانست با این حمله مقابله کند.

این نخستین باری است که پس از پنج ماه، پایگاه های نظامی آمریکا در خاک سوریه هدف حمله قرار می گیرد.

حمله به پایگاه التنف در پی حمله پهپادی جمعه‌شب به یک هدف نظامی در منطقه «العشائر» واقع در هفت کیلومتری شهر «البوکمال» در شرق دیرالزور صورت گرفته است.

التنف یک پایگاه نظامی آمریکایی در بخش در اشغال آمریکای در استان حمص سوریه است که در ۲۴ کیلومتری غرب گذرگاه مرزی التنف در صحرای سوریه واقع شده است. دولت سوریه، حضور نظامی آمریکا در التنف را غیرقانونی و حضور سربازان ترک و آمریکایی بر قلمروی خود را همچون یک تجاوز تلقی می‌کند و خواستار عقب نشینی فوری و بی قید و شرط نیروهای خارجی از قلمرویش است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸