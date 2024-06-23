سفر وزیر خارجه بحرین به تهران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبداللطیف بن راشد الزیانی‌ وزیر امور خارجه بحرین در نوزدهمین نشست وزرای خارجه مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا ACD در تهران شرکت می‌کند.



نشست وزرای خارجه مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا قرار است روز دوشنبه چهارم تیر ماه در هتل آزادی تهران برگزار شود.

این دیپلمات ارشد بحرینی همچنین دیدار دوجانبه‌ای نیز با علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه خواهد داشت.

این دومین سفر وزیر خارجه پادشاهی بحرین به تهران ظرف یک ماه اخیر و بعد از قطعی روابط دو کشور است.

وی دوم خرداد ماه نیز در مراسم یادبود شهیدان سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور به تهران سفر کرده بود.

در پی شهادت آیت‌الله رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و همراهانشان در سانحه سقوط بالگرد، حمد بن عیسی پادشاه بحرین با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد.

حدود ۴۱ هیأت شامل ۲۵ هیأت در سطح وزیر خارجه، قائم مقام و معاون وزیر خارجه و دبیران کل و روسای سازمان‌های بین‌المللی از جمله حاضران در نشست تهران خواهند بود.

