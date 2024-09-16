به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، با اشاره به تقارن برگزاری این نشست با آغاز هفته وحدت تصریح کرد: وحدت و وفاق اصل و اساس آن چیزی است که ما به دنبالش هستیم و از این جهت این تقارن و همزمانی را به فال نیک می‌گیریم.



رئیس جمهور احقاق حقوق همه مردم ایران فارغ از نژاد، قومیت، مذهب و اعتقاد را از جمله رویکردهای اصلی دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: آنچنان که بارها در مناظرات تلویزیونی و سخنرانی‌های مختلف عنوان کرده‌ام، باور و اعتقاد من این است که همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند براساس توانمندی‌های خود و مستقل از جناح‌بندی‌های سیاسی، مذهبی، قومی و نژادی، حق دارند و باید در جایگاهی قرار بگیرند که حق‌شان است.

دکتر پزشکیان ضمن یادآوری شیوه عمل پیامبر اسلام (ص) در هنگام ورود به مدینه و نیز فتح مکه اظهار داشت‌: در دوره‌ای که قبایل با یکدیگر در حال جنگ و خونریزی بودند و گاها اختلافات و نزاع‌ها تا ده‌ها سال طول می‌کشید، رسول خدا وقتی به مدینه رسیدند اولین کاری که انجام دادند این بود که میان همین قبایل پیمان برادری ایجاد کرد و پس از فتح مکه نیز فرمود که نه مومنین بلکه مسلمانان و حتی کسانی که تسلیم شده بودند و معلوم نبود تا چه میزان ایمان آورده‌اند، با هم برادر و ید واحده هستند، انسان‌ها مانند دندان‌های یک شانه‌اند، هیچ عربی بر عجمی، هیچ سیاهی بر سرخ و سفیدی برتری ندارد، مگر در تقوا.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تقوا در ادبیات اعتقادی یعنی حرکت بدون خطا که در اقتصاد یک معنا می‌دهد و در پزشکی و مدیریت معنای دیگری دارد، گفت: این کلیت نگاه ماست و مبنای کار را بر عمل به شعار وحدت، انسجام و وفاق قرار داده‌ایم. البته همین حالا هم اگر کسی دقیق نگاه کند، جای نقد به عملکرد ما وجود دارد، اما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا بر محور وفاق جلو بیاییم. با این نگاه کار نکردیم که یک جناح و دسته‌ای سر کار بیاید، بلکه دنبال افرادی بوده‌ایم که تجربه و سابقه‌ای داشته و کارهای اثرگذاری در سابقه خود داشته‌اند.

دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: جانب یک جناح و دسته را نگرفتیم، بلکه تلاش کردیم تیمی توانمند درست کنیم. لازم است از همکاری مجلس و کمک‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی هم نهایت قدردانی را داشته باشم که به تشکیل دولتی که امروز داریم، یاری کرده‌اند. همه توان خود را به کار می‌گیریم که در همین چارچوب و مسیر کار را ادامه دهیم، این به معنای آن نیست که بدون اشتباه پیش خواهیم رفت، بلکه به این معنی است که تلاش می‌کنیم این نگاه را نهادینه و اجرایی کنیم.

رئیس جمهور در ادامه در به سوال خبرنگار فارس مبنی بر موانع استفاده از تجربه کشورهای اروپایی در برداشتن مرزها با همسایگان گفت‌: این تصور همواره در ذهن بنده بود که چرا رفتار ما مسلمانان با یکدیگر نباید به گونه‌ای باشد که دیگران حسرت ما را بخوردند؟ مگر رسول خدا (ص) نفرمود که همه شما مسلمانان و نه فقط مومنان با یکدیگر برادرید؟‌ چرا کشورهای اسلامی باید با هم مرز داشته باشند؟ آنها حکومت و اقتدار خود را دارند و ما هم حکومت و اقتدار خود را داریم ولی چرا نباید کسانی که در پاکستان، افغانستان، قزاقستان و ایران هستند، به راحتی سوار قطار شده و به نجف، مدینه، مکه و استانبول بروند؟

دکتر پزشکیان در ادامه تسهیل در تردد و رفت و آمد میان مسلمانان کشورهای اسلامی را موجب ارتقای امنیت و توسعه اقتصاد و فرهنگ جهان اسلام دانست و افزود: ‌در صورت تحقق این مهم، ما تبدیل به جمعیتی خواهیم شد که نگاه و زبان مشترک با یکدیگر داریم و قدرت و ید واحده‌ای در مقابل کسانی که بخواهند علیه ما اقدامی کنند، شکل خواهیم داد. باید جنگ و دعوا و طمع نسبت به یکدیگر را کنار بگذاریم و دست به دست هم دهیم و مشکلات را حل کنیم.

رئیس جمهور همچنین درباره سه اولویت دولت چهاردهم در سیاست داخلی برای بهبود وضعیت معیشت مردم، گام اول را حل اختلافات و مشکلات داخلی و ایجاد اعتماد و اطمینان برای سرمایه‌گذاران، نخبگان و تولید کنندگان عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم مساله FATF و برجام و هرگونه ارتباط با دنیا را حل کنیم، اشتغال و سرمایه گذاری در کشور به وجود بیاید، نه تنها می‌توانیم معضلات را حل کنیم، بلکه می‌توانیم کشور را به چشم‌انداز‌های ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری برسانیم.

دکتر پزشکیان تاکید کرد‌: در این راستا اولویت اول ما پیدا کردن نگاه و زبان مشترک است؛ دوم باید این نگاه و زبان مشترک باید در چشم‌اندازها، سیاست‌ها و برنامه‌ها ظهور و بروز یابد و و سوم عملیاتی کردن و طراحی کردن سیستم برای اجرا خواهد بود که روز گذشته تدوین چنین برنامه‌ای را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کردیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه براساس نظر کارشناسان رفع ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و انرژی، بدون سرمایه‌گذاری خارجی و رفع تحریم‌ها و مسئله FATF حل نخواهد شد، برنامه دولت چهاردهم در این زمینه چیست‌؟ تصریح کرد‌: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه موضوع FATF را حل کنیم که بنده در این رابطه نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهم نوشت، در رابطه با مسائل خارجی نیز تلاش می‌کنیم ارتباطات‌مان را ابتدا و با اولویت کشورهای همسایه بهبود ببخشیم، این سفری که به عراق و اقلیم کردستان داشتیم نیز بر مبنای این نگاه بود و قرار شد یکسری برنامه‌های راهبردی با آنها به امضا و اجرا برسانیم، مشابه همین کار را نیز می‌توانیم با پاکستان و ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه انجام دهیم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار CCTV چین درباره اینکه چین و ایران دارای روابط دوستانه بوده، در روابط سیاسی و اقتصادی از هم حمایت می‌کنند و هر دو عضو سازمان شانگهای و بریکس هستند، آینده روابط ایران و چین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تصریح کرد: با چین تا حالا ارتباط خوبی داشتیم. بیشتر ارتباطات ما با چین و روسیه و کشورهای همسایه است. کاری که چین در خصوص میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی برای حل اختلافات انجام داد، یک گام مثبت برای تقویت روابط منطقه‌ای بود. موافقتنامه مشترک 25 ساله بین ایران و چین نیز یکی از مسائلی است که باید روی آن متمرکز شویم تا اجرایی شود.

رئیس جمهور افزود: به عنوان رئیس جمهور مصمم هستم آنچه را نوشته شده و قرار بود اجرایی شود، عملیاتی کنیم. راه‌های ارتباطی بین کشورهای منطقه شکل گرفته و می‌تواند هدف چین در دسترسی به بازار ما و ارتباط ما با چین را تکمیل کند. ما می‌خواهیم شاهراه‌هایی را ایجاد کنیم که در جاده ابریشم بود. شراکت ما با چین کاملاً همراه و استراتژیک خواهد بود و آن را تقویت خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم آنچه نوشته شده را عملیاتی کنیم و همکاری‌ها افزایش پیدا کند.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه برنامه دولت برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم و حل مشکل ناترازی‌ها چیست؟ اظهار داشت: در زمینه رونق تولید قدم اول آزاد کردن و ایجاد بستر مناسب برای تولیدکنندگان داخلی است‌. اکثر آنان گلایه دارند که چون FATF نیست، مشکل دارند و در نظر داریم که این مشکلات را حل کنیم تا ارتباطات با دنیا هم تسهیل شود. بدون برنامه‌ریزی، حل مشکلات کشور امکان‌ناپذیر است‌.

رئیس جمهور گفت: ادامه روند ناترازی فعلی در برق و گاز و بنزین، وضعیت را روز به روز بدتر می‌کند. باید ناترازی‌ها را حل کنیم و نباید بگوییم که اگر در اینجا به ناترازی دست بزنیم، صدا بلند می‌شود. در این زمینه رسانه‌ها باید به ما کمک کنند و ایده دهند تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه هم‌میهن مبنی بر اینکه میانگین سنی وزراتخانه‌ها بالاست، آیا از نیروهای جوان در بقیه مناصب دولتی استفاده خواهید کرد؟ اظهار داشت: حرفتان کاملاً درست است. میانگین سن وزرا را 55 سال تعیین کردیم اما خب 20 تیم سوابق را بررسی کردند و بیش از 10 هزار ساعت کار کردند تا در نهایت برخی افراد انتخاب شدند. در ارزیابی‌ها همین میانگین سنی به دست آمد که شما بیان کردید. بی‌ثباتی در مدیریت و عمر پایین مدیران دولتی در این مسیر مشکل ایجاد کرده است. وقتی مدیران پله پله بالا نمی‌آیند وضعیت همین است که امروز به آن مبتلا شده‌ایم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کاری که از این پس انجام می‌دهیم این است که وزرا و روسای دستگاه‌ها باید حتما نخبگان و جوانان را در کنار خودشان داشته باشند، تا طی این مدت در کنار معاونان دستگاه‌ها تجربه کسب کنند. در عین حال با انتصاب جوانان، سعی در آموزش مهارت، اجرا و سلسله مراتب اداری داریم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه برای سازمان اداری و استخدامی دنبال فردی هستیم که مفاهیم مدیریت عملکرد نیروی انسانی را بداند، گفت: صرف اینکه یکی رئیس شود و پست سازمانی بدهیم، نتیجه‌ای ندارد؛ هر نیروی انسانی احتمال اشتباه دارد، اما وظیفه آن مسئول، تربیت و ارتقای نیروی انسانی است، نه اینکه اگر اشتباه کرد، او را کنار بگذاریم و فرد دیگری را جانشین کنم و همین روند دوباره تکرار شود. در 45 سال گذشته نیروی انسانی آورده‌ایم و این اتفاق تکرار شده و نتیجه‌اش این شده که وقتی به پرونده نگاه می‌کنیم، نیرو نمی‌بینیم. البته قول می‌دهیم حتما از جوانان، خواهران، مذاهب و قومیت‌ها براساس شایستگی در مدیریت‌ها استفاده کنیم.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره مبنی بر اینکه دیروز شاهد بودیم انصارالله یمن موشک هایپرسونیک به اسرائیل پرتاب کرد که ظاهرا به هدف اصابت کرده است، سیاسیون می‌گویند ایران موشک هایپرسونیک به انصارالله یمن داده یا تکنولوژی آن را به آنها انتقال داده است، آیا واقعا ایران موشک هایپرسونیک به یمن داده است؟ گفت: در حال حاضر رفتن نیروی انسانی به یمن با یک هفته تاخیر صورت می‌گیرد، یعنی یک انسان به راحتی نمی‌تواند به یمن برود، حال چگونه یک موشک از ایران به یمن رفته و اینها ندیده‌اند. اصلا چنین چیزی نیست. ما اصلا از این موشک در ایران نداریم. اینکه یمنی‌ها توان پیدا کردند تا این موشک را داشته باشند، کار یک روز و یک هفته و یک سال نیست. علم و مهارت در طی زمان به دست می‌آید.

دکتر پزشکیان افزود: به دست آوردن این تکنولوژی در طول یک سال جنگ غیرممکن است، اما ما با هم هماهنگ هستیم و به هم کمک می‌کنیم. صهیونیست‌ها در حال نسل‌کشی بوده و زن و بچه‌ها را می‌کشد و ما نسبت به آن اعتراض داریم. دنیا ایستاده و در مقابل دیدگان دنیا آنجا نسل‌کشی شده و هیچ کس جلوی آنها را نمی‌گیرد. آمریکا و اروپا نیز به رژیم صهیونیستی هم موشک و بمب می‌دهند، هم از او دفاع می‌کنند. اگر اینها نسبت به رژیم صهیونیستی و امنیت آن نگران هستند چرا نسبت به مردم بی‌گناه که ترور می‌شوند، نگران نیستند.

رئیس جمهور تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر و دنیای متمدن نباید اجازه دهند، یک عده با قدرت خود اینگونه مردم بی‌گناه را بمباران کرده و بعد بگویند ایران به آنها موشک داده است. اینها خودشان می‌دانند که ایران نمی‌توان موشک‌ هایپرسونیک به یمن ارسال کند. ما از آن نوع موشک اصلا در ایران نداریم.

دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه ما ماهواره به آسمان می‌فرستیم، قدرت موشکی داریم، اما اینکه ما به آنها موشک دهیم، اینگونه نیست، اظهار داشت: آنها تکنولوژی دارند و خودشان تولید می‌کنند. اینکه ما با هم ارتباط داریم، درست است؛ ما با هم در یک نگاه هستیم. آنها قوانین بین‌المللی را خودشان رعایت کنند، کجای قوانین بین‌المللی اجازه داده زن و کودک را کشته و بیمارستان را بمباران کنند، آیا اینها انسان هستند!

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره ایده مطرح شده از سوی رئیس جمهور درباره انتقال پایتخت، موانع پیش روی این ایده و راه حل دولت برای آن گفت‌: آنچه که بنده گفتم یک نگاه مبنی بر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف است، به این معنا که اگر ما منابع را درنظر نگیریم و مصرف را بالا ببریم قطعاً روزی نابود خواهیم شد، بنابراین باید بین داشته‌ها و نیازهای خود تعادل ایجاد کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به معضلات گریبان‌گیر تهران از جمله فرونشست زمین و‌ کاهش شدید ذخایر آبی گفت‌: متأسفانه بدون توجه به منابع و مصارف در حال توسعه دادن پایتخت هستیم که از نظر علمی ادامه این روند غیرممکن است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر تلاش برای ایجاد توسعه در مناطقی که امکانات توسعه در آن وجود دارد تصریح کرد‌: اگر دنیا را بنگریم درخواهیم یافت که اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی کنار دریا هستند. ایران ظرفیت بزرگی مانند خلیج‌فارس دارد که بسیاری از کشورها حسرت داشتن 10 کیلومتر آن را می‌خورند اما متأسفانه از این ظرفیت استفاده نکردیم و کل کشور را می‌خواهیم در تهران توسعه دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید تمرکز را از مرکز هدایت کنیم به سمت جاهایی که امکان ماندن است برای ادامه زندگی باید بین محیط زندگی و مصارف خود تعادل به وجود آوریم افزود: این کار هم کاری نیست که من بگویم امروز می‌خواهم پایتخت را انتقال دهم بلکه نیت بنده این بود که بگویم این روند غیرقابل ادامه است. مثل خیلی ناترازی‌هایی که ایجاد می‌کنیم و هر روز در آن غرق می‌شویم. بالاخره یک روز باید فکر کنیم که چه کاری برای این وضعیت می‌خواهیم انجام دهیم. نباید خیلی دیر شود. آن روز باید زمانی باشد که همه چیز را خراب نکرده باشیم که غیرقابل برگشت باشد. در نتیجه برنامه‌ای که باید به آن فکر کنیم ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و هماهنگی بین طبیعت و زندگی است.

دکتر پزشکیان در ادامه گفت‌: اکثر کارخانه‌هایی که اطراف تهران هستند مواد اولیه محصولات خود را از بنادر خلیج‌فارس وارد می‌کنند، سپس محصول تولید شده را دوباره به جنوب می‌فرستند که صادرکنند. به همین سبب قیمت تمام شده افزایش پیدا می‌کند و این‌ها از مسائل بدیهی است.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت نقش فرهنگ‌ساز رسانه‌ها در کمک به دولت برای پیشبرد امور گفت‌: ما با این وضعیت هدررفت انرژی و ذخایر به سمت فروپاشی حرکت می‌کنیم. برای برون‌رفت از این وضعیت راه وجود دارد رسانه‌ها می‌توانند با فرهنگ‌سازی به این امر کمک کنند. رسانه کارش تثبیت بی‌ثباتی نیست بلکه کارش آگاهی رساندن است و بنده از رسانه‌ها می‌خواهم در این امر به دولت کمک کنند. وظیفه رسانه هدایت انسان‌ها و حاکمیت به سمت ثبات و ماندگاری است.

دکترپزشکیان در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه کیهان مبنی بر اینکه حضور افراد زاویه‌دار با مبانی انقلاب و نظام در پست‌های کلیدی می‌تواند موقعیت دولت را با خطر جدی روبرو کند و رهبر انقلاب نیز نسبت به به‌کارگیری چنین افرادی هشدار داده‌اند، آیا از این انتصاب‌ها باخبر هستید؟ گفت: ممکن است درباره یک موضوعی یک گروهی در یک سطحی اعتراضی کرده باشند و شما نیز در سطح دیگری اعتراض دیگری داشته باشد، شما تصور می‌کنید حق با شماست و طرف مقابل تصور می‌کند حق با آنهاست، همانطور که در ابتدا عرض کردم در صدر اسلام وقتی دو قبیله همدیگر را می‌کشتند، رسول خدا آنها را به برادری دعوت کرد، ما که همدیگر را نکشتیم.

رئیس جمهور تصریح کرد:‌ نگاه ما این است که چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری تعریف و سیاست‌هایی که ابلاغ کرده‌اند و برنامه‌هایی که وجود دارد، همه در آن چهارچوب عمل کنیم، براساس نگاهی که شما دارید، شاید بگویید حق با شما است، اما این فرد توانمند است و می‌خواهد کمک کند، آیا باید بگوییم که تو کنار بمان، چون در گذشته چنین موضعی داشتی؟ پس چطور می‌خواهیم وحدت کنیم و چطور می‌خواهیم وفاق داشته باشیم؟ اگر وفاق معنایش این است کسی را پیدا کنیم که هیچ گناهی نداشته باشد و هیچ اشتباهی نکرده باشد، نمی‌توانیم، اصلاً امکان ندارد و پیدا نمی‌کنید.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه هر انسانی ممکن است اشتباه کند و قرار نیست به خاطر اشتباه آدم‌ها را کنار بگذاریم، افزود: اگر می‌خواهیم وفاق ایجاد کنیم، یعنی باید بپذیریم که عیب‌هایی داشتیم و این عیب‌ها را نادیده می‌گیریم و کنار هم می‌آییم و براساس چهارچوب قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد. اگر خلاف آن سیاست‌ها عمل کردند، ما برخورد کنیم، نه اینکه بگوییم تو در گذشته فلان اشتباه را کردی چرا آمده‌ای؟

رئیس جمهور در ادامه با طرح این پرسش که می‌دانید که صلاحیت بنده را برای نمایندگی در مجلس رد کردند؟ تصریح کرد: به بنده جرم عدم التزام به اسلام و جمهوری اسلامی نسبت داده بودند در حالی که تمام التزامات عملی به نظام جمهوری اسلامی را دارم، در تمام زندگی خود یادم نمی‌آید که حتی یک روز مرخصی رفته باشم،‌ به قدری مشغله داشتم که حتی خانواده‌ام را برای زیارت به مشهد هم نمی‌توانستم ببرم، یا جبهه بودیم یا درس می‌خواندیم و یا درحال مبارزات سیاسی بودیم.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: چه کسی گفته است که حق با این طرف است یا آن طرف؟، ما باید کوتاه بیاییم و زیر پرچم اعتقاد به اسلام و رهنمودهای مقام معظم رهبری چارچوب‌ها را بپذیریم و به آن عمل کنیم، عیب هم را نگوییم، سعی کنیم نقاط مشترکی که داریم را برجسته کنیم.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین درباره سیاست همگرایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله عربستان، احتمال سفر رئیس جمهور به این کشور و آثار این روابط بر قضیه فلسطین گفت:‌ باور و اعتقادم این است که ما با یکدیگر برادر هستیم، چرا نباید با یکدیگر رفت و آمد داشته باشیم؟ چرا باید با یکدیگر اختلاف داشته باشیم؟

دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه از هر حرکتی که بتواند ما را به یکدیگر نزدیک کند شخصاً استقبال می‌کنم افزود: تلاش خواهیم کرد که اخوت و برادری را همانگونه که رسول خدا توصیه فرمودند و در قرآن نیز به آن اشاره شده را محقق کنیم.

رئیس جمهو با اشاره به وصیت حضرت علی علیه‌السلام مبنی بر اینکه هر اختلافی را که بتوانیم بین مسلمان حل کنیم ثواب و ارزش آن از سال‌ها نماز و روزه بیشتر است، تصریح کرد‌: براساس همین باور تلاش خواهیم کرد که با عربستان سعودی، مصر اردن و همه کشورهای اسلامی ارتباطمان را تقویت کنیم،‌ در گفتگوی تلفنی که با ولیعهد عربستان داشتم نیز از ایشان دعوت کردم که ایران تشریف بیاورندو با یکدیگر دیداری داشته باشیم.

دکتر پزشکیان عنوان کرد: تلاش می‌کنیم حلقه اتحاد و مسلمانی را توسعه دهیم، وحدت ما مسلمانان به اسرائیل متجاوز می‌فهماند که حق ندارد کودکان و زنان و بیماران مظلوم را بمباران کند.

دکتر پزشکیان در پاسخ به پرسش پایگاه خبری جماران درباره گرانی نان و تأثیر آن بر زندگی اقشار فرودست جامعه اظهار داشت: ما در تمام حرف‌هایمان گفته‌ایم نگاه ما به کسانی است که مشکل معیشت دارند و گفته‌ایم که نباید معیشت مردم به مشکل بر بخورد. در این زمینه از ابتدای دولت تلاش کردیم مشکلات مردم و اصناف را حل کنیم که پرداخت بدهی گندمکاران، مطالبات پرستاران و نظایر آن از جمله مواردی است که تاکنون در حل کردن آنها گام برداشتیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: باید ناترازی و بی‌عدالتی را رفع کنیم، اگر این اتفاق رخ ندهد اقشار ضعیف، روز به روز فقیرتر خواهند شد و برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، در دولت و به ویژه در کمیسیون اقتصادی برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنیم که خوراک و معیشت مردم به مشکلی نخورد.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سؤال خبرنگار پایگاه خبری انصاف نیوز درباره اینکه ابرپروژه مورد نظر رئیس جمهور چیست؟ گفت: ابرپروژه‌های مورد نظرم یکی نرم‌افزاری و دیگری سخت‌افزاری است. آنکه نرم افزاری است، به وحدت و انسجام و وفاق ملی و ایجاد امید و مشارکت و دوباره به صحنه آوردن مردم بر می‌گردد تا جو ناامیدی که مردم تصور می‌کردند، مملکت برای عده‌ای خاص است و بقیه اگر خوششان نیامد، بلند شوند، بروند، از این حالت خارج شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مملکت برای همه است، اظهار داشت: اینگونه نیست که تصور کنیم عقل کل ما هستیم و بقیه اگر خوششان نیامد، نباشند؛ البته این چیزی است که حل کردنش به این راحتی نیست و بحث‌های نرم افزاری از سخت افزاری پیچیده‌تر است؛ تغییرات نرم افزاری باید خود را در اندیشه و رفتار نشان دهد و تغییر رفتارها بعضا به دهه‌ها زمان نیاز دارد.

دکتر پزشکیان با بیان این مطلب که برای من خیلی مهم است، این باور را در مردم ایجاد کنیم که ما با آنهاییم و مردم باید به ما کمک کنند که مملکت را درست کنیم، تصریح کرد: این یکی از بزرگترین دغدغه‌های ماست و دغدغه‌هایی که دوستان ما می‌گویند چرا فلان فرد را در فلان سِمت گذاشته‌ای، باید بگویم همه اشتباه می‌کنیم و معصوم نیستیم، اما هنر این است که عیب‌های هم را اصلاح و نقاط قوت را تقویت کنیم.

رئیس جمهور در ادامه درباره رانت، فساد، رشوه، زمین خواری و قاچاق گفت: عده‌ای را مسئول بررسی کرده‌ایم و در روزهای آینده هم در این خصوص جلسه داریم. البته وقتی نایب رئیس مجلس بودم، این مباحث را پیگیری می‌کردم.

دکتر پزشکیان افزود: اگر بتوانیم کد ملی، کد پستی و کد زمین و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را به هم وصل کنیم، هیچ کس نمی‌تواند به راحتی جنسی را قاچاق کند یا نمی‌تواند به راحتی رشوه بگیرد یا در حساب خویشاوندانش واریز کند. چون سیستم کاملا یکپارچه است و امکان تخلف وجود ندارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه مردم از آن گلایه دارند، رانت‌ها، رشوه‌ها و دزدی‌هاست که اگر حل شود، آرامش در مردم ایجاد و ثبات فکری و امنیتی نیز در جامعه ایجاد می‌شود، اظهار داشت: بر همین اساس به دنبال ایجاد شاهراه‌ها هستیم و اگر بتوانیم زیرساخت‌های حمل و نقلی را چنان ایجاد کنیم که به هم متصل شوند و ناترازی‌ها را اصلاح کنیم، «شق القمر» کرده‌ایم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار آناتولی درباره گسترش ارتباطات با ترکیه و کشورهای اسلامی گفت: ترکیه کشور دوست و برادر ماست و می‌شود گفت قوم و خویش هستیم. باور و فرهنگ و اعتقادات ما درهم تنیده است و انگیزه و خواست ماست که سرمایه‌گذاری مشترک با ترکیه داشته باشیم.

رئیس‌جمهور افزود: می‌توانیم مسیری درست کنیم که ایرانیان راحت به ترکیه بیایند و شما نیز راحت به ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان بروید. حتما به ترکیه خواهم رفت و دعوت خواهیم کرد که مقامات و سرمایه‌گذاران و دانشگاهیان ترکیه به ایران بیایند.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا درباره برنامه دولت برای احیای کرسی‌های آزاداندیشی مورد تأکید رهبر انقلاب و همچنین حمایت از تشکل‌های دانشجویی در پرداختن به مسائل جاری کشور گفت‌: پیام مقام معظم رهبری در این رابطه و توصیه‌های مکرر ایشان درباره جهاد تبیین از مدت‌ها قبل بوده اما متأسفانه اجرایی نشده است،‌ بنده در مناظره‌ها اعلام کردم که کرسی آزاداندیشی به این معنا نیست که اگر حرفی را مخالف نظر یک کسی گفتم من را ضدانقلاب خطاب کنند، از دانشگاه اخراج بشوم یا از پست و شغلم بیرون کنند.

دکتر پزشکیان تصریح کرد‌: اینکه می‌گوییم باید ذهنمان را باز کنیم تا بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم، از همین‌جا نشأت می‌گیرد، دستور خداوند است که حرف‌ها را بشنوید و از حرفی تبعیت کنید که بهتر است؛ نه اینکه تنها روی حرف خود پافشاری کنیم و دیگران حق حرف زدن نداشته باشند که اگر اینگونه باشد گفت‌وگو امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب حمایت و پشتیبانی خواهد کرد، افزود: دولت وفاق ملی از آزاداندیشی حمایت خواهد کرد، با اینکه هر کسی نقدی بکند و فردا برایش پرونده درست کنند مخالفیم و جلوی پرونده‌سازی را خواهیم گرفت.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه در یک جلسه‌ای گفتم مشکل دانشجویان اخراجی را بررسی و مرتفع کنید تا به دانشگاه برگردند اما صداو سیما با حضور عده‌ای برنامه‌ای گذاشت تا بگوید این دانشجویان توطئه‌گر هستند، گفت: مفهوم حرف بنده این نیست که توطئه برگردد، توطئه‌گر را بدهید قوه قضاییه محاکمه کند ولی اگر کسی صرفاً حرفی گفته و نظری داده چرا او را به این دلیل اخراج می‌کنید؟ جوابش را بدهید. اگر بلد نیستید جوابش را بدهید طرف را بیرون نکنید و بروید خودتان را اصلاح کنید. ما مشکلمان این است وقتی نمی‌توانیم جواب طرف را بدهیم به او انگ و برچسب می‌چسبانیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید فرمودند که کرسی آزاداندیشی بگذارید؛ با زور، دعوا، بیرون کردن، اخراج کردن و تبعید کردن مملکت درست نمی‌شود، تصریح کرد: مملکت با گفت‌وگو و شنیدن حرف درست اصلاح می‌شود وگرنه ما نگفتیم یک آدم خائن و جاسوس را در دانشگاه بیاورید.

رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار جام‌جم درباره طرح عدالت آموزشی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عدالت‌خواهی و برنامه دولت چهاردهم برای ایجاد توازن بین ظرفیت‌ها امکانات میان مدارس دولتی و غیردولتی و ارتقا ظرفیت‌های آموزشی مدارس دولتی، گفت‌: در اولین جلسه‌ای که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتم اولین مباحثی که مطرح شد پیرامون اصلاح و عدالت آموزشی بود، چرا که برای ما قابل‌قبول نیست که کسانی که در مناطق محروم هستند، نتوانند به دانشگاه آیند و رشد کنند، بعد افرادی با پول و امکانات ویژه بتوانند تمام کرسی‌ها را اشغال کنند.

رئیس‌جمهور از هماهنگی با برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی از جمله قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان، سازمان برنامه‌وبودجه برای احداث مدرسه در مناطق فاقد محیط‌های آموزشی در طی یکسال خبر داد و با تأکید بر ضرورت اصلاح روش‌ها در آموزش‌ و پرورش، گفت: باید در مرحله اول از نظر نرم‌افزار نگاه را اصلاح و در مرحله بعد محیط و تجهیزات را اصلاح کنیم. در مرحله سوم روش آموزشی را به معلمان تعلیم دهیم، در آموزش و پرورش باید در مورد روش‌ها و نوع آموزش و نحوه این‌که چگونه آموزش دهیم باید بحث کنیم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانس 24 درباره راهکار دولت چهاردهم برای رفع تحریم‌ها و نحوه تعامل با مجلس شورای اسلامی در این زمینه،‌ چگونگی مدیریت تنش با آمریکا و امکان از سرگیری مذاکرات با توجه به شرایط حساس منطقه متأثر از تحولات فلسطین، گفت‌: ما با کسی هم دعوا نداریم، فقط نمی‌خواهیم تحریم شویم، ما پایبند قوانین بین المللی هستیم و خواهیم بود، اقدام رژیم صهیونیستی در ترور شهید هنیه در تهران، ‌تلاش برای کشاندن ایران به جنگ منطقه‌ای بود،‌ جمهوری اسلامی فعلاً خویشتن‌داری کرده است اما حق دفاع را برای خود در زمان و محل مشخص و با روش‌های خودمان محفوظ می‌دانیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم هر راهی که بتواند موانع را از سر راه کشور بردارد در پیش خواهد گرفت، افزود: مشکل این است که آنها از ما تصویری ساخته‌اند که در واقع این‌گونه نیست، ما با گفت‌وگو، چه در سازمان ملل و چه با همسایگان قصد داریم، نگاه و زبان مشترک ایجاد کنیم. آنها بدانند ما با هم می‌توانیم منطقه آرام و مملو از صلح و توسعه و سلامت ایجاد کنیم، بنابراین باید با هم تعامل داشته باشیم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه کسانی که نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد قدرت‌های خارجی هستند که در منطقه لانه کردند و می‌خواهند ما را به جان هم بیاندازند، تصریح کرد‌: ما که نمی‌خواهیم با هم دعوا کنیم، آنها می‌خواهند ما با هم دعوا کنیم و تلاش دارند میان ما دعواهای قومی، مرزی و اقتصادی راه بیاندازند. در عین حال ما تلاش خواهیم که ارتباطمان را با همسایگانمان قوی‌تر و صمیمی‌تر کنیم، با کشورهایی که الان می‌توانیم هماهنگ شویم در ارتباط با معاهدات شانگهای و بریکس و مسائل کشورهای مسلمان تلاش خواهیم کرد با آنها روندهای اقتصادی، ارتباطی و فرهنگی و سیاسی امنیتی خود را تقویت کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین به رویکرد دولت چهاردهم درباره آمریکا و اروپا نیز اشاره کرد و گفت‌: با آمریکا و اروپا در همان چهارچوب‌هایی که توافق کردیم پایبند هستیم، ما به دنبال سلاح اتمی نیستیم، آنها ما را تهدید می‌کنند، آنهایی که به ما می‌گویند موشک نداشته باش، در مرحله اول اسرائیل را باید خلع سلاح کنند.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: می‌گویند ما موشک نداشته باشیم تا مانند غزه که هر وقت دلشان خواست ما را بمباران کنند و اگر خواستیم حرفی بزنیم، جلوی دهان ما را بگیرند، در برابر قدرت باید قدرت داشته باشیم تا بتوانیم بمانیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما برای حفظ امنیت مردم و کشورمان نیاز به قدرت دفاعی داریم در حالی که هیچ‌وقت شروع‌کننده هیچ جنگی نبوده‌ایم، افزود: 200 سال گذشته را ببینید ایران هیچ‌وقت شروع‌کننده جنگی نبوده است، دیگران حمله کردند و طی این سال‌ها،‌ قدرت‌ها دو بار ایران را اشغال کردند اما مجبور شدند بیرون بروند، جنگ و فتنه به راه انداختند، اما ایران این کار را نکرده است.

دکتر پزشکیان تأکید بر اینکه ما قدرت دفاعی خود برای دفاع از کشور و مردم‌مان را کنار نخواهیم گذاشت،‌ مگر اینکه در دنیا و یا منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم، همه خلع سلاح شوند، تصریح کرد‌: بنده از روز اول همواره گفتم که با هم وحدت کنیم و اختلاف نکنیم و عدالت داشته باشیم و حق همه را بدهیم، با همسایگان همین حرف را داریم، آمریکا هم اگر بخواهد حق و حقوق ما را رعایت کند، با آن دعوا نداریم، ما می‌خواهیم در کشور خودمان با امنیت رشد کنیم،‌ ما را تهدید و تحقیر نکنند، ما زیر بار تحقیر نمی‌رویم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری عصر ایران در مورد رفع فیلترینگ، گفت: بحث رفع فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات در حال برنامه‌ریزی و در دستور کار است تا هر چه سریع‌تر آن را اجرایی کنیم. وزیر ارتباطات نیز در حال برنامه‌ریزی برای از بین‌ بردن چهارچوب‌های فیلترینگ است و پیگیر هستیم در شورای امنیت ملی این مسئله را برطرف کنیم.

دکترپزشکیان درباره سفر به آمریکا و امکان مذاکره با رئیس جمهور این کشور، گفت: آمریکایی‌ها از ما تصویر انسان‌های جنگ‌طلب ساخته‌اند در حالی که ما صلح‌طلب هستیم. تمام پیامبران آمدند تا صلح در جامعه اجرا شود. آنها هستند که ما را وادار می‌کنند کاری کنیم که بتوانیم از خودمان دفاع کنیم و هر وقت دلشان خواست نتوانند به خاک ما تجاوز کنند و ما هم در مقابل آنها سر خم کنیم، ما هیچ‌وقت در مقابل آنها سر خم نمی‌کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: اول آمریکایی‌ها باید به ما نشان بدهند که با ما دشمنی ندارند تا گفت‌وگو کنیم، ما که آمریکایی‌ها را تحریم نکردیم و دور آن‌ها پایگاه نظامی نزدیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت که پرسید «با توجه به مصوبه مجلس در خصوص کمیته راهبری برنامه توسعه، این کمیته چه زمانی تشکیل خواهد شد؟» گفت: قانون برنامه برای هر وزارتخانه بند به بند مشخص شده است، دستورالعملی به وزرا ابلاغ شد و قرار است نماینده‌ای از سازمان برنامه و بودجه برای نظارت حضور داشته باشد.

دکتر پزشکیان افزود: قرار است تکالیف قانون برنامه مرتبط با هر وزارتخانه و معاونت مربوطه براساس ابزار تعیین شده، چارچوب کاری را تعیین و گزارش دهد و در این گزارش قرار است بگوید که کدام بند قانون قابل اجراست و کدام بند قابل اجرا نیست تا در همین ابتدا به مجلس اعلام کنیم که این بندها به این دلایل قابل اجرا نیست، و چهار سال دیگر نیایید و بگویید اجرا نکرده‌اید.

رئیس جمهور تصریح کرد: آن بخش از تکالیف نیز که قابل اجراست ما باید تعیین کنیم که چه کسی، با چه امکاناتی، چه کاری را انجام خواهد داد.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار راشاتودی درباره سفر وی به مسکو و حضور در اجلاس سران عضو بریکس و توسعه روابط با روسیه، گفت: ارتباط ما با روسیه، چین و کشورهایی که در دوران تحمیل تحریم‌های ناجوانمردانه‌ به ملت ما کمک کردند، بسیار خوب بوده و این همکاری را با قدرت ادامه می‌دهیم. اینگونه نیست که اگر با دنیا گفتگو، صلح و معامله کنیم، دوستانمان را فراموش کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: روسیه هم همسایه ماست، هم ارتباطات مناسب اقتصادی، اجتماعی و راهبردی با ما دارد و با این دیدارها می‌توانیم مصوبات و نگاهی که شهید رئیسی و وزارت امور خارجه داشتند را عملیاتی‌تر و اجرایی‌تر کنیم.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه مطمئنم اگر با کشورهای بریکس و دیگر کشورهای منطقه تعامل کنیم، تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که بر ما تحمیل می‌کنند، نخواهد توانست اثرگذار باشد، تصریح کرد: دوست نداریم با دیگران اختلاف و قطع رابطه کنیم، اما دوست هم نداریم کسی به ما زور بگوید و زیر بار زور برویم.

رئیس جمهور در پاسخ سوال به خبرنگار روزنامه شرق درباره تأخیر در برگزاری نشست خبری با رسانه‌ها، کنترل گرانی‌ها و همچنین مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، گفت: باید مستقر می‌شدیم، کارها را آغاز می‌کردیم و سپس با شما خبرنگاران صحبت می‌کردیم؛ تا حدودی ثبات پیدا کرده‌ایم.

رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ما مریض است و مریض مداخله و عمل می‌خواهد، اظهار کرد: اقتصاد ایران مداخلاتی را طلب می‌کند. باید کمک کنید که بتوانیم روش‌های درمان را اجرایی کنیم. اگر بخواهیم مملکت از این وضعیت خارج شود، باید اقتصاد بیمار را درمان کنیم. ممکن است دارویی که می‌دهیم تلخ باشد، پس نباید بگوییم چرا به مردم داروی تلخ می‌دهید.

دکتر پزشکیان افزود: اگر لازم شد مداخلاتی انجام دهیم، بپذیریم که این مداخلات می‌تواند آینده روشنی داشته باشد. دعواها اجازه هیچ مداخله‌ای را به هیچ سیاست‌گذاری نداده است. درمان، مداخله نیاز دارد و مداخله مقداری ناملایماتی به همراه دارد که باید آن را بپذیریم.

وی درخصوص مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره کنکور هم گفت: بنا شده است درباره مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بحث کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه بالا بودن نرخ تورم معلول افزایش نقدینگی و کسری بودجه است، برنامه شما برای حل این مشکل در بودجه 1404 چیست؟ همچنین اولویت اصلی دولت چهاردهم چیست؟ گفت: با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری جلوی دزدی، رشوه، رانت و قاچاق را می‌گیریم. این مسئله اولویت دولت چهاردهم است. اگر با مردم صادق باشیم دیگر دزدی نمی‌کنیم و خلاف‌های دیگر مرتکب نمی‌شویم و بسیاری از مشکلات مردم حل می‌شود.

دکتر پزشکیان افزود: حل مشکلات اقتصادی و تورم و سرمایه‌گذاری به این راحتی‌ها نیست. در نهاد ریاست جمهوری 4 هزار نیروی انسانی داریم، آنها را چه کار کنیم؟ آنان هم تقصیری ندارند چون دولت‌ها استخدام کرده‌اند. به دلیل ناآگاهی و فقدان علم مدیریت هر کسی مسئول شد، برای خودش در دستگاه‌ها لشکر آورده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: با مشخص شدن اهداف دولت طبق برنامه هفتم توسعه، مسئولان اجرا را مشخص می‌کنیم، بعد چگونه اجرا کردن و چگونه پاسخ دادن را تعیین می‌کنیم. پرداخت بر اساس عملکرد را جایگزین خواهیم کرد. پرداخت‌ها باید بر اساس اثرگذاری و کار مفید باشد. در دولت اعلام کرده‌ام هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی باید ضرر کار در این شرکت‌ها را گردن بگیرند؛ روند گذشته را اصلاح می‌کنیم.

دکتر پزشکیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار العهد عراق مبنی بر اینکه اول تشکر کنم به خاطر اینکه عراق را به عنوان اولین سفر رسمی خود انتخاب کردید؛ در سفر شما 14 یادداشت تفاهم و همکاری مشترک به امضا رسید. آمریکایی‌ها همچنان تاثیر منفی در این توافقنامه‌ها دارند، آیا ساز و کاری هست که بتوانید این توافقنامه‌ها را اجرایی کنید، به ویژه بحث راه‌آهن شلمچه-بصره، گفت: عراق که رفتیم خیلی با هم صمیمی بودیم و احساس می‌کردیم از نظر فرهنگی و رفتاری و باوری شبیه هم هستیم. به خصوص در مرزها اصلا دو طرف مرز با هم قوم خویش هستند، ما با هم دشمن نبوده و نیستیم. آمریکا ما را به دعوا می‌اندازد، نباید گول آنها را خورده و باید به هم از نظر علمی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کمک کنیم. این را هم در بغداد با رئیس جمهور، نخست وزیر و هم با احزاب و اقلیم کردستان عراق مطرح کردیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: خیلی احساس خوبی در بصره و کردستان داشتیم. مسعود بارزانی در مهاباد ایران به دنیا آمده من هم در مهاباد به دنیا آمدم، او مسعود است و من هم مسعود هستم. ما می‌توانیم خیلی روابط خوبی با هم داشته باشیم. قرار شد دو طرف امنیت را حفظ کرده و به هم کمک کنیم. آمریکا دلش می‌خواهد ما با هم دعوا کنیم، اما اگر عاقل باشیم با هم دعوا نخواهیم کرد.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری تابناک درباره حقوق خود و متوسط دریافتی وزیران و میزان هزینه ستادهای انتخاباتی، گفت: من اصلا پول نداشتم خرج کنم. آنهایی که می‌توانستند، آمدند وسط و کمک کردند. حتی به بچه‌ها ارز و دلار داده بودند که گفتم همه را برگردانید، چون فردا می‌گویند به فلانی ارز داده‌ایم و دینی بر گردن ما می‌آمد. خودمان هم پولی نگرفتیم و نگذاشتیم به تیمی که دور و بر ماست، این پول‌ها را بدهند. یک عده کمک کردند و این اتفاق افتاد. خودم هم نمی‌دانم چگونه این اتفاق افتاد!

رئیس جمهور افزود: برخی به من اعتراض می‌کردند که چرا گفتید مردم پای صندوق‌های رأی بیایند؟ گفتم اولا برای اینکه برخی خارج نشینان دارند تلاش می‌کنند، مردم پای صندوق‌های رأی نیایند. مردم اگر نیایند، نظام و ایران ما زیر سؤال می‌رود؛ شیعه و سنی و عرب و ترک زیر سؤال نمی‌رود بلکه کل جامعه زیر سؤال می‌رود. حاضر نیستم ایران ما در مقابل دیدگان خارجی‌ها ضعیف دیده شود.

پزشکیان افزود: مردم هم آمدند و رأی دادند و رئیس جمهور شدم؛ برای خارج نشینان سخت بود. مردم فریب آنها را نخوردند و پای صندوق آمدند.

وی درباره اینکه حقوق خود را اعلام می‌کنید؟ گفت: نمی‌دانم چه قدر حقوق می‌گیرم، ولی می‌گویند 60 - 70 میلیون تومان به حسابت آمده است؛ من اصلا به پولم نگاه نمی‌کنم. در زندگی به دنبال پول و پُست و زمین نبودیم. آنچه به دنبالش هستم، این است که کاری کنم مردم در زندگی به راحتی برسند و انسجام در جامعه شکل بگیرد.

رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار نشریه اندیشه پویا در واکنش به ابراز نگرانی وی از اینکه تلاش کرده در طول مسیر با گشت‌های ارشاد برخورد نداشته باشد، با بیان اینکه قرار نبود برخورد کنند، موضوع را پیگیری می‌کنیم که دیگر کسی را اذیت نکنند، در پاسخ به پرسش این رسانه مبنی بر اینکه دولت برای افزایش سرمایه اجتماعی چه اقدامی انجام خواهد داد و چه تلاشی برای ترمیم اعتماد عمومی خواهد داشت، گفت: فکر نمی‌کنم وفاق فقط در بالای جامعه شکل بگیرد، چون اگر صرفاً در بالا شکل بگیرد به نوعی تحکم از بالا است، اگر ما مشارکت مردم را نداشته باشیم به جایی نمی‌رسیم و اگر نتوانیم موفق شویم، همه ما ضرر می‌کنیم، لذا همه ما باید تلاش کنیم تا آرامش و وحدت و انسجام در چارچوب قوانین و احترام، شکل بگیرد.

دکتر پزشکیان افزود: یکی از موضوعات مهم در توسعه‌یافتگی احترام به فرهنگ جامعه است. اینکه یک عده آدم با هنجارشکنی باعث عکس‌العمل‌های مردم شوند، این توسعه‌یافتگی نیست. اگر به چیزی که من عبادت می‌کنم توهین کنید، ممکن است من در واکنش کاری کنم که منطقی نیست، چرا که این اعتقاد را نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

رئیس جمهور ادامه داد: در مسابقه والیبالی دیدیم که بازیکنان آمریکایی به احترام مسلمان‌ها در ماه رمضان تا زمان افطار آب نخوردند. یعنی آنان می‌دانستند که طرف روزه است و به احترامشان آب نخوردند. در داخل متأسفانه عده‌ای به دنبال درآوردن لج هستند در حالی که هر دو طرف باید کوتاه بیاییم و بپذیریم که لج یکدیگر را در نیاوریم. اگر کسی که قدرت دارد در مقابل عقب‌نشینی طرف مقابل جلوتر بیاید، این درست نیست. آن طرف آبی‌ها هم راحت دارند کیفشان را می‌کنند و به داخل می‌گویند این کار را بکنید، آن کار را بکنید. شما خودتان اگر بلدید بیاید این کارها را بکنید، چرا رفته‌اید آن طرف آب‌ها؟

دکتر پزشکیان با بیان اینکه احترام متقابل و گفتگوی متقابل و نشکستن حریم‌ها از مبانی توسعه است‌، تصریح کرد: ما باید در فرهنگ و رفتار خود این موارد را ببینیم. من با اعتقاد می‌گویم برای مردم اینجا حضور دارم نه برای خوردن و بردن و قیافه گرفتن، باید کاری کنیم که ساختارشکنی در جامعه شکل نگیرد تا بهانه دست دیگران بدهد و کارهای دیگری کنند.

رئیس‌جمهور در پاسخ به خبرنگار العالم درباره سیاست و برنامه جمهوری اسلامی ایران برای روابط با کشور مصر، گفت: در مورد کشور دوست و مسلمان مصر، در اولین فرصت با مسئولان و وزرا و رئیس‌جمهور این کشور ارتباط برقرار می‌کنیم و گفت‌وگو خواهیم کرد، ما مسلمانان با یکدیگر برادر هستیم، شیطان است که بین ما دعوا راه انداخته است. از ارتباط با کشور دوست و برادر مصر، استقبال خواهیم کرد.

دکتر پزشکیان همچنین به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیز اشاره کرد و گفت‌: ما پایبند به همان چارچوب‌هایی هستیم که آنها می‌خواهند، اما آنها پایبند چارچوب‌های خود نیستند. نمی‌شود ما عمل کنیم، اما آنها عمل نکنند، ما به چارچوب‌های قانونی عمل کردیم اما آنها برجام را پاره کردند، ما نمی‌خواهیم دعوا کنیم، ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اما حاضر نیستیم که به ما زور بگویند. حاضر نیستیم که بپذیریم اسرائیل را تا بن دندان مسلح کنند و بگویند که می‌زنیم. بیخود می‌کنند که بزند، در این صورت ما هم می‌زنیم.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبر آنلاین درباره راهکار عملی دولت درباره مطالبات مردم در زمینه ساماندهی اتباع خارجی و موضوع گشت ارشاد، گفت: گشت ارشاد را پیگیری می‌کنیم و دادستانی هم اعلام کرد که حق برخورد ندارند.

دکتر پزشکیان افزود: برای ساماندهی اتباع افغانستانی، 3 جلسه در شورای امنیت برگزار شده است؛ برخی از این اتباع مجاز هستند و برخی غیرقانونی وارد شده‌اند که نوع برخورد با آنها متفاوت است. ما باهم برادریم ولی مراعات چارچوب بین دولت‌ها لازم است. چارچوب قانونی بین کشورها باید نوشته شود. درحال بازگرداندن اتباع غیرقانونی به صورت محترمانه هستیم.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری فلسطین الیوم مبنی بر اقدامات ایران برای توقف تجاوزگری رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم غزه، گفت: ما با برادران مسلمان در این رابطه جلسه گذاشته‌ایم، با روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای اروپایی هم صحبت کردیم آنها وعده دادند که این هفته این موضوع حل شود، اما در واقع روند در حال طولانی شدن است.

دکتر پزشکیان با اشاره به استمرار نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد‌: باید مسلمانان با هم وحدت داشته باشند و به صهیونیستها اولتیماتم بدهند. رسانه‌های غربی با افکار مردم بازی می‌کنند. در ظاهر ادعای صلح دارند اما در پشت پرده اسرائیل را مجهز می‌کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که این اتفاق منجر به صلح شود و مردم غزه به صلح برسند، گفت: جنگ، جنگِ قلدرها و نسل کش‌هاست، افرادی که دم از حقوق بشر می‌زنند خودشان راحت می‌کُشند و نابود می‌کنند.

دکتر پزشکیان در پاسخ سوال خبرنگار آسوشیتدپرس در مورد تولید اورانیوم با غنای 60 درصد و پاسخ ایران به نگرانی‌های آژانس، اظهار داشت: بارها گفته ایم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال رفع نیازهای علمی و تکنیکی خودمان هستیم، به چارچوب برجام پایبند بودیم و به دنبال حفظ آن چارچوب هستیم اما آمریکا با پاره کردن برجام، ما را به انجام کاری که نمی‌خواهیم واداشت و اکنون نیز اگر ادامه ندهند ما هم ادامه نمی‌دهیم و اگر به تعهدی که نوشته شده پایبند باشند، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار ZDF آلمان درخصوص گشت‌های ارشاد و مطالبات زنان، گفت: قرار شده، در وزارت کشور آیین‌نامه‌هایی را تنظیم کنند و خودشان هم پیگیر روند قضیه هستند، در ارتباط با بحث زنان آن چیزی که از دست ما برمی‌آید این است که در دولت سعی خواهیم کرد از زنان در جایگاه‌هایی که باید باشند استفاده کنیم. در دولت 4 نفر خانم هستند و فکر می‌کنم در هیچ دولتی 4 نفر خانم نبوده‌اند. از قومیت‌ها هم هستند. به وزرا هم توصیه کرده‌ایم که حتما در معاونت‌ها از زنان استفاده کنند. هر کاری از دستمان برآید برای اینکه بتوانیم بستر را برای حضور خواهران و زنان و دخترانمان آماده کنیم، این کار را خواهیم کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار NIKKEI ژاپن درباره تحریم‌های اخیر غرب علیه ایران به بهانه ارسال موشک به روسیه و تلاش ژاپن برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، تصریح کرد: ایران و روسیه با هم تعاملات و تبادلات متعددی دارند، آنها ما را تحریم کردند ولی روسیه به ما کمک کرد. طبیعتا ارتباطاتی با روسیه داریم. اینکه در گذشته احتمال رد و بدل وجود داشته باشد، به آن ورود نمی‌کنم اما منعی هم وجود نداشت که چنین کارهایی بشود.

دکتر پزشکیان افزود: یک بحث این است که چرا روسیه و اوکراین با هم وارد جنگ شده‌اند، اما آنچه با قاطعیت می‌شود گفت این است که از زمانی که من آمده‌ام، چیزی به روسیه نداده‌ایم که غرب بخواهد ما را تحریم کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما می‌گوییم بیاییم صلح کنیم ولی آنها ما را تحریم می‌کنند،‌ اظهار داشت:‌ در گفت‌وگوهایی که داریم، تمام تلاشمان در منطقه این است که باید با هم صلح کنیم و صلح است که اجازه می‌دهد کشورها با هم ارتباط برقرار کنند؛ هیچ کشوری با دعوا توسعه نمی‌یابد. این به نفع ما، منطقه، اروپا و دنیا نیست. نمی‌خواهیم بجنگیم یا جنگی را در منطقه تقویت کنیم، بلکه آنها هستند که این کار را می‌کنند.

دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه ما با روسیه ارتباط داریم و خواهم داشت اما دیدگاه ما در همه جنگ‌ها این است که همه باید حریم خود را حفظ کنند و هیچ کشوری نباید به خاک کشور دیگری تجاوز کند تصریح کرد: اینکه چرا روسیه این کار را کرده، از اروپایی‌ها بپرسید که چرا ناتو می‌خواهد مرزهای خود را گسترش دهد؟ خودشان پیمان شکنی کرده‌اند، حالا به روسیه می‌گویند چرا پیمان شکنی کرده‌اید؟

رئیس‌جمهور افزود: ما از تلاش‌های میانجی گرایانه ژاپن استقبال می‌کنیم، از هر تلاشی که در دنیا آرامش ایجاد کند، استقبال می‌کنیم؛ به جای آنکه از فرصت زندگی در دنیا لذت ببریم، دولت‌ها به جان یکدیگر افتاده‌اند و این از زیاده خواهی نشأت می‌گیرد، در حالی که می‌توانیم از جهانی که در آن صلح است لذت ببریم، همه‌اش جنگ شده است.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: این غرب است که دارد بمب اتم تولید می‌کند و سخت افزارهایی می‌سازند که انسان‌ها را به آتش می‌کشد؛ خودشان درست می‌کنند، بعد می‌گویند شما چرا درست کرده‌اید؟

رئیس جمهور همچنین در پایان نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به پرسشی درباره رفع حصر، گفت: مشکل آقای کروبی حل شده است و برای فرد دیگر هم در حال تلاش هستیم اما دیگر نباید با نظام درافتاد.

دکتر پزشکیان در پاسخ به سوال خبرنگارخبرگزاری موج درباره اینکه پیام صریح و روشن شما به آمریکا که نشان دهید آمادگی همکاری و تعامل بین‌المللی دارید، چیست؟ تاکید کرد: به حقوق مردم ما احترام بگذارند و برای کشورمان توطئه نچینن،‌ کاری نکنند که این روند به هم بریزد، چرا که نه در فکر کشورگشایی و نه در فکر صدور انقلاب به جهان هستیم و اگر آنها اجازه دهند که در کشور خودمان زندگی کنیم، رفتار و زندگی و برخورد ما می‌تواند الگو باشد.

خبر تکمیل می‌شود ... .

................

پایان پیام/ ۲۱۸



