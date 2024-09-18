افزایش آمار شهدای انفجارهای روز چهارشنبه لبنان به ۲۰ شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان از افزایش آمار شهدا و مجروحین انفجارهای روز چهارشنبه این کشور به ۲۰ شهید و بیش از ۴۵۰ مجروح، خبر دادند.

«فراس الابیض» وزیر بهداشت لبنان گفت که بسیاری از جراحت های مجروحان انفجارهای روز چهارشنبه، سطحی است و بسیاری از مجروحان از بیمارستان ها، مرخص شدند.

وی ادامه داد: کمک های درمانی فوری از برخی از کشورها از جمله عراق و اردن به لبنان رسیده است. وضعیت در بیمارستان های لبنان، تحت کنترل است و ما آماده اجرای طرح های اضطراری برای تعامل با هر گونه حوادث هستیم.

شایان ذکر است که منابع رسانه ای عصر روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ از شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی در منطقه ضاحیه بیروت و و مناطق دیگری در لبنان، خبر دادند. در این انفجارها، علاوه بر بیسیم‌ها، تلفن‌های ثابت، دستگاه‌های لپ تاب و برخی وسایل ارتباطی دیگر، منفجر شد که این انفجارها، خسارات زیادی به بار آورد. همچنین براثر این انفجارها، آتش سوزی های متعددی در منازل مسکونی، مغازه‌ها و خودروها در نقاط مختلف لبنان، رخ داد.

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