به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الله لبنان بامداد امروز چهارشنبه چهارم مهر ۱۴۰۳ با صدور بیانیه ای به صورت رسمی شهادت «ابراهیم محمد قبیسی» ملقب به «حاج موسی» از فرماندهان ارشد این جنبش در بمباران ضاحیه بیروت را اعلام کرد.

وزارت بهداشت لبنان عصر دیروز اعلام کرد که در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به محله غیبری در منطقه ضاحیه جنوبی در شهر بیروت، ۶ نفر شهید و ۱۵ نفر زخمی شدند.

ابراهیم قبیسی کیست؟

ابراهیم محمد قبیسی ملقب به حاج ابو موسی در سال ۱۹۶۲ میلادی در شهرک «زبدین» در جنوب لبنان به دنیا آمد. او از ابتدای تاسیس مقاومت اسلامی لبنان در سال ۱۹۸۲ میلادی به آن پیوست. ابراهیم قبیسی به تدریج در مسئولیت های سازمانی در مقاومت اسلامی، رشد کرد و او بسیاری از دوره های عالی فرماندهی را گذراند.

ابراهیم قبیسی به برنامه ریزی و نظارت بر بسیاری از عملیات های مقاومت علیه اشغالگران اسرائیلی به خصوص محور اقلیم که مسئولیت آن را بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ بر عهده داشت، اقدام کرد.

حاج ابوموسی همچنین مسئولیت واحد نظامی بدر(شمال رودخانه لیطانی) در بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۸ میلادی را بر عهده داشت.

او تعدادی از تشکیلات موشکی در مقاومت اسلامی را فرماندهی می کرد.

ابراهیم قبیسی در روز سوم مهر ۱۴۰۳ در حمله جنگنده های اسرائیلی به منطقه ضاحیه جنوبی در شهر بیروت به شهادت رسید.

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