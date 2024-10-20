یورش بن غفیر و صدها شهرک نشین به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایتمار بن غفیر، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی و صدها شهرک نشین امروز یکشنبه به مسجد الاقصی یورش بردند.



به گزارش القدس العربی، این یورش در چهارمین روز عید سوکوت با حمایت شدید نیروهای رژیم صهیونیستی انجام شد.

منابع محلی گفتند که بیش از 735 شهرک نشین، به مسجد الاقصی یورش بردند و آیین های تلمودی را به جا آوردند و اقدامات تنش زا انجام دادند.

این منابع افزودند که شماری از شهرک نشینان نیز در ورودی القطانین جمع شدند و آیین های تلمودی به جا آوردند.

پیشتر نیروهای اشغالگر، اقدامات و تدابیر نظامی در محله قدیمی قدس را تشدید کردند و راه منتهی به ورودی المغاربه از سمت ورودی الاسباط را بستند و مانع از ورود اهالی به مسجد الاقصی شدند.

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