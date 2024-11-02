به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به منظور بزرگداشت مقام شهید حجت‌الاسلام و المسلمین «سیدهاشم صفی‌الدین» رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان و ارج نهادن به مقام شهدای راه مقاومت، شب گذشته مراسمی از سوی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با مشارکت نهادهای همسو در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) در شهر قم برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، رئیس جامعة المصطفی(ص) العالمیه در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا گفت: به ارواح مطهر همه‌ی شهدای مقاومت، به خصوص سید شهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین و عزیزانی که در این روزها فقدان آن‌ها را شاهد بودیم و قلوب ما با رفتن آنان جریحه‌دار شد، درود و سلام می‌فرستیم و از خداوند بزرگ، علوّ درجات آنان را مسئلت می‌کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر «علی عباسی» افزود: شهادت برای مجاهدان راه خدا، هدیه و اجر و پاداش مجاهدت‌های آن‌ها است. اینکه مجاهد بزرگی که ده‌ها سال از عمر بابرکت خود را در راه مجاهدت الهی صرف کرده است، به صورت طبیعی و در بستر از دنیا برود، تصور غیرقابل قبولی است. لذا شهادت برای این عزیزان هدیه‌ی خداوند است.

وی درباره ثمرات و برکات خون شهدا اظهار داشت: خون مطهر شهیدان درخت جهاد را آبیاری می‌کند و به زوال و نابودی دشمنان مخصوصاً صهیونیسم جهانی سرعت می‌بخشد. صهیونیسم برای همه بشریت شرّ مطلق است و فقط خطر برای منطقه ما یا فلسطین و لبنان نیست، بلکه شرّی است که امروزه دامن‌گیر عالم شده است لذا باید با مجاهدت و اهدای جان مجاهدان بزرگ از بشریت دفع شود. ان شاءالله این اتفاق بزودی خواهد افتاد و آثار و برکات شهادت مجاهدان عزیز ما آشکار خواهد شد.

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