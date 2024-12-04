به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) - ابنا - مجمع عمومی سازمان ملل برنامه‌های خود را جهت تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی در تاریخ ژوئن ۲۰۲۵ برای تقویت مجدد تلاش‌ها در راستای راه‌حل ۲ دولتی اعلام کرد.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس قطعنامه‌ای با ۱۵۷ رای موافق و هشت رای مخالف، مجمع عمومی سازمان ملل «حمایت بی‌قید و شرط خود را از راه‌حل ۲ دولتی مطابق با قوانین بین‌المللی» اعلام کرد.

در این میان آمریکا و رژیم صهیونیستی از جمله مخالفان بودند و هفت رای ممتنع نیز وجود داشت. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل آمده است: «اسرائیل و فلسطین باید کنار هم در صلح و امنیت با مرزهای به‌رسمیت شناخته‌شده براساس مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ زندگی کنند.»

مجمع عمومی سازمان ملل برای پیشبرد این هدف خواستار برگزاری یک نشست بین‌المللی سطح بالا در نیویورک در تاریخ ژوئن ۲۰۲۵ به ریاست مشترک فرانسه و عربستان سعودی با هدف احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق راه‌حل ۲ دولتی شد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین خواستار «تحقق حقوق مسلم مردم فلسطین و همچنین حق تعیین سرنوشت و حق دولت مستقل آنها» شد.

سازمان ملل همچنان کرانه باختری اشغالی، قدس شرقی و نوار غزه را از جمله مناطقی در نظر می‌گیرد که به‌طور غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده‌اند.

«ریاض منصور» نماینده فلسطین در سازمان ملل گفت: «مسئله فلسطین از بدو تاسیس این سازمان در دستور کار سازمان ملل بوده و همچنان حیاتی‌ترین آزمون برای اعتبار و اقتدار آن و وجود نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون است.»

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