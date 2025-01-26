به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن ایام شهادت امام کاظم(ع)، دلنوشته‌ای از حجت‌الاسلام‌والمسلمین «جواد محدثی» استاد پیشکسوت نویسندگی، منتشر شد.

«زندانی بغداد»، عنوان این دلنوشته است که در ادامه می‌آید:

سلام برآزادۂ زندانی،

رسواگر شکنجه و شلاق،

«کاظم آل محمد»

سلام بر آنکه نامش، با «مقاومت» گره خورده و شهادتش، آموزگار صبر در راه ایمان است.

سلام بر هفتمین فروغ امامت شیعی،

برپیشوایی که وارث سیادت و شهادت پدرانش بود،

سلام بر «باب الحوائج»،

قبله نیازها وپناه درماندگان.

سلام بر نام معطرش،

برسجاده ای خیس از اشگ های مناجات،

برچهرۂ منوّرش در سجدۂ خاکی،

بر گوهرهای غلطان اشگ بر سیمایش،

سلام بر مرقد نور افشانش درکاظمین،

سلام بر «موسی بن جعفر»

عبد صالح خدا، که مزارش، در دلهای عاشقان

و اهل ولا است و راهش،

اسوۂ حریّت و سرمشق پاکی!

