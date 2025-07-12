صدایم را شنیدی؟ نجوای یک دل شکسته با آقا

خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام_ابنا: ماه آبان بود. خسته، بیحال، با تبخالهایی که مثل زخمهای قدیمی هر از گاهی به سراغم میآمدند. فکر میکردم اینبار هم مثل همیشه، با کمی پماد و صبر، خوب میشوم. اما تقدیر چیز دیگری نوشته بود.
صبح روز بعد، دهانم قفل شده بود. زخمها مثل آتش، زبان و لثه هایم را میسوزاندند. بوی عفونت، نفسکشیدن را هم برایم سخت کرده بود. هفت کیلو از وزنم آب شد؛ استخوانهایم از زیر پوست برجسته شده بودند، طوری که حتی خوابیدن هم شکنجه بود.
چهار ماه، چهار ماه کامل، در تاریکی درماندگی دست و پا زدم. از این مطب به آن مطب، از این آزمایش به آن آزمایش. همه میگفتند: "چیزی نیست! " ولی درد من که چیزی بود! زبانم را صبحها تکهتکه میکَندم، با خودم فکر میکردم: "آیا تا آخر عمر لال خواهم ماند؟ "
حتی نمیتوانستم نماز بخوانم. حتی نمیتوانستم فریاد بزنم. فقط مینوشتم، فقط تایپ میکردم: "کمکم کنید..."
تا اینکه یک روز، مادرم گفت: "برویم پیش متخصص پوست. " و آنجا بود که فهمیدم بیماریام خودایمنی است؛ زخمهایی که نه از ویروس، که از استرس و دلشوره میروییدند. اما درمانش کجا بود؟ من دیگر از همهچیز خسته شده بودم. از دارو، از دکتر، از این زندگی که هر روز تنگتر میشد.
پناه بردم به اهل بیت.
امام رضا و پنجره فولادش، قسم به جان خواهرش معصومه.
به حضرت زهرا گفتم: مادر، من دیگر توانی ندارم...
به امام حسین گفتم: یا اباعبدالله، من مانده و درمانده توام...
هر روضه، هر نذری، هر اشکی... ولی انگار هیچکس صدایم را نمیشنید.
دلم شکست. گفتم: "پس من برای شما هیچم؟ مگر نه شیعهتان هستم؟ مگر نه دود چراغ خانۀ شما را به چشم کشیدهام؟ چرا جوابم را نمیدهید!؟
روز شهادت امام جواد، سیاه نپوشیدم. به مراسم نرفتم. با خودم گفتم: "برای چه بروم؟ برای کسی که مرا نمیبیند!؟ "
استادم پرسید: "چرا نیامدی؟ "
گفتم: "از آقا دلگیرم. ایشان که مرا نمیبینند، من چرا برایشان اشک بریزم؟ "
استاد لحظهای سکوت کرد. گفت: "عزیزم، آنها صدایت را میشنوند..."
و در همان لحظه، در کلاس باز شد.
دو خواهر دو قلو، با پرچمهای امام حسین و امام رضا وارد شدند. پرچمهایی که هیچکس انتظارش را نداشت. پرچمهایی که انگار آقا خودش فرستاده بودشان تا بگوید:
من اینجا هستم. تو را میبینم. صدایت را میشنوم.
تمام وجودم لرزید. پرچمها را بغل کردم و گریهام گرفت. خجالت میکشیدم. شرمنده بودم. چطور شک کرده بودم؟ چطور باور نکرده بودم که او همیشه گوش به زنگ است؟
در اینشبهای محرم اگر دل شکستهای، اگر ناامیدی، اگر فکر میکنی کسی صدایت را نمیشنود... بدان که او میشنود.
حتی اگر پاسخش دیر برسد، حتی اگر اشکهایت خشک شود... او میداند. من این را با تمام وجودم لمس کردم.
و حالا میدانم: دعای عاشق، هیچوقت بیجواب نمیماند.
یا حسین، تو میدانی که در این شبهای محرم، چه دلهایی برایت میتپد... (1)
پینوشت:
1- این ماجرا واقعی بوده و توسط نویسنده بازگو شده
