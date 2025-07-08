  1. صفحه اصلی
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله شیخ عبدالرحمان یوسف‌پور برگزار می‌شود

۱۷ تیر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۸
کد خبر: 1705977
مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله شیخ عبدالرحمان یوسف‌پور برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت‌الله شیخ عبدالرحمان یوسف‌پور در مسجد علی‌المرتضی(ع) شهر قم، برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت عالم ربانی و استاد اخلاق، آیت‌الله شیخ عبدالرحمان یوسف‌پور (پدر گرامی آقای فخرالدین یوسف‌پور، مدیر خانه مطبوعات استان قم)، برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، این مراسم روز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه، از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در مسجد علی‌المرتضی(ع) واقع در قم، خیابان توحید، کوچه ۳ برگزار خواهد شد.

یادآور می‌شود این عالم وارسته در تاریخ ۳ خردادماه سال جاری، پس از تحمل یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت و پیکر ایشان در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.

