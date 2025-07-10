شرکت ۳۰ هزار بانوی سراسر کشور در «مهرواره بانور»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «سید ناصر میرمحمدیان» روز چهارشنبه، 18 تیر 1404 در آیین اختتامیه این رویداد با تأکید بر اهمیت جهاد رسانهای، مهرواره بانور را گامی در مسیر تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در عرصه جنگ رسانهای و مقابله با تزویر دانست.
مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تلاشها برای ورود بانوان به عرصه رسانهای گفت: در این مهرواره، نهضتی آغاز شد تا بانوان فعال و حتی بانوانی که پیش از این فعالیت رسانهای نداشتند، به میدان بیایند. این حرکت، یک کار حضوری، چهره به چهره و منسجم است.
وی با اشاره به ضرورت آموزش و تولید محتوا در حوزه مقاومت افزود: ما باید لشکری رسانهای از بانوان تربیت کنیم که تولید محتوا در میدان مقاومت را بیاموزند و پیش ببرند.
حجتالاسلام میرمحمدیان همچنین بر نقش راهبردی «امامان محله» در این نهضت تأکید کرد و گفت: ۱۰ وظیفه مشخص برای امامان محله در نظر گرفته شده تا در تحقق اهداف این نهضت نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، مهرواره بانور را بستری برای پرورش توانمندیهای رسانهای بانوان و ترویج ارزشهای دینی و فرهنگی دانست و افزود: این رویداد به مثابه یک انقلاب رسانهای در جبهه مقاومت فرهنگی کشور است.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام شریفتبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، از حضور پررنگ بانوان استان در این مهرواره خبر داد و گفت: ۴۵۰ بانوی مازندرانی در سومین مهرواره بانور شرکت کردند که پس از داوری، ۵ نفر از آنان به مرحله کشوری راه یافتند.
