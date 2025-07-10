مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی محمود» معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران در گفت‌وگویی اظهار کرد: در این دوره بیش از ۱۱۰۰ اثر از مرحله شهرستانی به دبیرخانه استانی ارسال شد که پس از داوری، حدود ۳۷۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند. در نهایت ۵۰ دانش‌آموز برگزیده به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.

وی تنها با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این مسابقات گفت: هدف ما از برگزاری این رویداد، نشر منشور نورانی قرآن، عترت و نماز و افزایش انس نسل جوان با معارف دینی است.

محمود همچنین بر تقویت بخش پژوهشی مسابقات تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که دانش‌آموزان در این حوزه نیز درخشش داشته باشند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران افزود: این مسابقات در دو بخش آوایی (قرائت، حفظ، مداحی و دعاخوانی) و پژوهشی (نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، تفسیر قرآن، انشا نماز و گفتمان مهدوی) برگزار شد.

وی تاکید کرد: حضور و نقش اثرگذار این نخبگان قرآنی، زمینه‌ساز جذب و تشویق سایر دانش‌آموزان به فعالیت‌های قرآنی خواهد بود و موجبات اشاعه فرهنگ غنی قرآنی در سطح استان را فراهم می‌کند.

