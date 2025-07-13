خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ابنا: جایگاه زن در قرآن کریم، یکی از موضوعات مهمی است که همواره در طول تاریخ اسلام مورد توجه عالمان دینی و پژوهشگران بوده است. قرآن با نگاهی جامع و الهی، ارزش و مقام زن را به گونه‌ای تبیین کرده که نه تنها در زمان نزول آیات، بلکه در عصر حاضر نیز قابل بهره‌برداری و تحلیل است. این مقاله با بررسی جایگاه زن در قرآن و مقایسه آن با دیدگاه‌های مدرن، به روشن شدن تفاوت‌ها و شباهت‌ها در این زمینه می‌پردازد.



زن در قرآن؛ مقام والای انسانی

قرآن کریم زن و مرد را از یک حقیقت واحد آفریده می‌داند و آنان را در مقام انسانی برابر معرفی می‌کند: «یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ» (نساء: 1). این آیه بر این نکته تأکید دارد که زن و مرد از یک نفس واحد خلق شده‌اند و هیچ تفاوتی در اصل خلقت آنان وجود ندارد. بر این اساس، قرآن مقام انسانی زن را برابر با مرد دانسته و او را از هرگونه تبعیض جنسیتی مبرا می‌داند(1).

علاوه بر این، قرآن کریم به زن به عنوان یک موجود مستقل و دارای حق انتخاب نگاه می‌کند. نمونه بارز این امر، داستان حضرت مریم (س) است که به عنوان یکی از زنان برجسته تاریخ معرفی شده است. خداوند در قرآن، حضرت مریم (س) را به عنوان الگوی ایمان و تقوا معرفی کرده و او را مورد تکریم قرار داده است: «وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَّرَکِ وَاصْطَفَاکِ عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ» (آل‌عمران: 42)(2).



زن در نقش اجتماعی؛ نگاه قرآن و دیدگاه مدرن

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که قرآن کریم به آن پرداخته، نقش اجتماعی زن است. برخلاف برخی دیدگاه‌های محدودکننده، قرآن زن را نه تنها در عرصه خانواده بلکه در جامعه نیز دارای نقش‌های مهم معرفی کرده است. نمونه‌ای از این نگاه را می‌توان در داستان ملکه سبأ مشاهده کرد. قرآن کریم ملکه سبأ را زنی خردمند و مدیر معرفی کرده که توانسته با تدبیر خود جامعه‌ای را هدایت کند: «قالَتْ یَا أَیُّهَا المَلأُ أَفْتُونِی فِی أَمْرِی» (نمل: 32)(3).

در مقابل، دیدگاه‌های مدرن نیز بر حضور فعال زنان در اجتماع تأکید دارد؛ اما گاهی این حضور به گونه‌ای تفسیر شده که موجب نادیده گرفتن نقش‌های خانوادگی آنان شده است. قرآن کریم با ارائه الگویی متوازن، نقش‌های اجتماعی و خانوادگی زن را به گونه‌ای مطرح کرده که هیچ‌یک از این دو جنبه مورد غفلت قرار نمی‌گیرد(4).



زن در خانواده؛ محور محبت و تربیت

قرآن کریم خانواده را به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی معرفی کرده و زن را محور محبت و تربیت در خانواده دانسته است. آیه «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» (روم: 21) نشان‌دهنده جایگاه والای زن در ایجاد آرامش و محبت در خانواده است(5).

این نگاه قرآنی با برخی دیدگاه‌های مدرن تفاوت دارد؛ چرا که در برخی نظریات مدرن، نقش زن در خانواده کاهش یافته و جایگاه او بیشتر در عرصه‌های بیرونی تعریف شده است. اما قرآن کریم با تأکید بر ارزش‌های انسانی زن، او را محور اصلی خانواده معرفی کرده و نقش تربیتی او را برجسته ساخته است(6).



نگاه قرآن به زن، نگاهی جامع و متوازن است که هم ارزش‌های انسانی او را به رسمیت شناخته و هم نقش‌های اجتماعی و خانوادگی او را مورد توجه قرار داده است. این نگاه الهی، نه تنها در زمان نزول آیات بلکه در عصر حاضر نیز می‌تواند الگویی برای حل چالش‌های مرتبط با جایگاه زن باشد. مقایسه این دیدگاه با نگاه‌های مدرن نشان‌دهنده تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است که قابل تأمل و بهره‌برداری هستند.

پاورقی‌ها:

1. تفسیر المیزان، علامه طباطبایی (ره)، جلد 4، ص 230

2. همان منبع، جلد 3، ص 150

3. تفسیر نمونه، آیت‌الله مکارم شیرازی (ره)، لد 14، ص 200

4. همان منبع، جلد 15، ص 50

5. تفسیر مجمع‌البیان، طبرسی (ره)، جلد 8، ص 90

6. همان منبع، جلد 9، ص 120