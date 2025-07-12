به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات بحرین «حسین فرید الجزیری» از ساکنان شهر الزهراء را بهدلیل انتشار نظری حمایتی از جمهوری اسلامی ایران در اینستاگرام بازداشت کردند.
الجزیری که از فعالان شبکههای اجتماعی است، پس از احضار به اداره کل تحقیقات جنایی، بازداشت و سپس به دادستانی منتقل شد. دادستانی نیز حکم بازداشت هفتروزه او را در جریان تحقیقات صادر کرده است.
بازداشت وی در حالی صورت میگیرد که سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به سرکوب آزادی بیان در بحرین، بهویژه در زمینه اظهارنظرهای سیاسی در فضای مجازی، ابراز نگرانی کردهاند.
