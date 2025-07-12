به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رقیه مرادی» کارشناس بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در گفتوگویی اظهار کرد: رویداد رسانهای آیه نگار با محوریت ۳ آیه محوری قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با حضور هنرمندان عرصههای مختلف (نقاشی، خطاطی، گرافیک، پادکست، کلیپ، موشن گرافی، انیمیشن، عکس نوشته و … برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این رویداد تلفیق آیات قرآن کریم با هنر و انتشار مفاهیم و معارف قرآن با ابزار هنر و رسانه است.
مرادی اظهار داشت: رویداد دختران جوان و نوجوان گفتمان ساز با موضوع انقلاب، مقاومت، پیشرفت در قالب کلیپ، پادکست، پوستر، انیمیشن و موشن گرفی برگزار شد.
کارشناس بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: هدف از برگزاری این رویداد شکل دادن به موجی از تحول اجتماعی و فرهنگی توسط نسل نوجوان و جوان دختر ایرانی است.
وی تصریح کرد: باید دختران نوجوان و جوان، خود تبدیل به پیام و روایت تمدنی شوند؛ نه فقط حضوری نمادین، بلکه کنشی واقعی و الهام بخش برای نسلهای بعدی باشند.
