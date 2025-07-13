هیچ درخواست یا دستوری درباره ادغام الحشد الشعبی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابوعامر العیساوی معاون رئیس ستاد الحشد الشعبی گفت آنچه در رسانهها درباره ادغام شدن سازمان الحشد الشعبی در وزارتخانههای دفاع و کشور مطرح میشود نادرست است و هیچ مستند قانونی یا درخواست یا دستوری در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود، مقامات سیاسی درباره خطرات این گونه موضع گیریها آگاه هستند.
العیساوی هشدار داد، چنین تصمیمی میتواند خطری جدی باشد و آنچه در این باره گفته میشود نادرست و تبلیغات رسانهای است و هیچ گونه موضع گیری رسمی در این باره صورت نگرفته است.
