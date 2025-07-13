به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمود باقری خطیبانی» امروز یکشنبه، 22 تیر 1404 از آغاز رسمی عملیات اربعین ۱۴۰۴ همزمان با ۲۰ محرم خبر داد و اظهار کرد: ثبتنام زائران اربعین حسینی از چهارشنبه ۲۵ تیر از طریق سامانه اینترنتی سماح آغاز میشود.
دبیر ستاد اربعین استان گیلان اشاره به بخشنامه ستاد مرکزی اربعین مبنی بر آمادگی دستگاههای اجرایی برای خدماتدهی بهتر به زائران اربعین، افزود: تمام دستگاههای اجرایی استان باید در چارچوب وظایف ابلاغشده، آمادگی کامل برای مشارکت و همکاری در اجرای این رویداد بزرگ معنوی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه ثبتنام صرفاً بصورت اینترنتی انجام میشود، گفت: مسئولان شهرستانی نقش مهمی در حوزه اطلاعرسانی، هماهنگی و پاسخگویی به افکار عمومی دارند. ضروری است از ظرفیت رسانههای محلی، نهادهای فرهنگی، مساجد و مراکز مذهبی برای آگاهیبخشی گسترده به متقاضیان استفاده شود.
باقری با تأکید بر اهمیت تعامل و همافزایی رسانهها، تصریح کرد: رسانههای رسمی، خبرگزاریها، صدا و سیما و فعالان فضای مجازی در تبیین برنامهها، هشدارها و اطلاعیههای مرتبط با اربعین نقش کلیدی دارند. انتظار داریم همچون سالهای گذشته همراه و پشتیبان ستاد اربعین استان باشند.
دبیر ستاد اربعین استان گیلان با اشاره به لزوم توجه ویژه به گروههای خاص، گفت: ارائه خدمات مناسب به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در اولویت کاری ستاد قرار دارد و باید با همکاری دستگاههای مرتبط، تسهیلات لازم برای حضور شایسته این عزیزان در این رویداد عظیم فراهم شود.
وی تصریح کرد: فرآیند اجرا، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاهها بهصورت مستمر دنبال خواهد شد و از همه اعضای ستاد انتظار میرود مسئولانه، بموقع و دقیق در مسیر خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایفای نقش کنند.
