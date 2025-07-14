به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی در واکنش به اظهارنظرهای سخیف نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نتانیاهو نزدیک به دو سال پیش وعده‌ی پیروزی در غزه را داده بود. اما نتیجه چه شد؟ ورود به یک باتلاق نظامی، حکم بازداشت به اتهام جنایات جنگی، و پیوستن ۲۰۰ هزار نیروی جدید به حماس.

وی افزود: در مورد ایران، او خیال خام داشت که می‌تواند بیش از ۴۰ سال دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای را از بین ببرد. اما نتیجه این شد: هر یک از آن تعداد دانشمند ایرانی که مزدوران او به شهادت رساندند، صدها شاگرد توانمند تربیت کرده بودند. و این شاگردان به‌زودی به نتانیاهو نشان خواهند داد که چه در چنته دارند.

عراقچی ادامه داد: اما تکبر او (نتانیاهو) به همین‌جا ختم نمی‌شود. پس از آن‌که موفق به دستیابی به هیچ‌یک از اهداف جنگی‌اش علیه ایران نشد، و زمانی که موشک‌های قدرتمند ما مراکز مخفی رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کردند—مراکزی که نتانیاهو هنوز هم سانسورشان می‌کند— و او مجبور شد به‌سوی «بابا» فرار کند، حالا با وقاحت، برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفت‌وگو با ایران چه بگوید یا نگوید و چه کار بکند یا نکند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: گذشته از مضحک بودن این که ایران ممکن است به حرف‌های یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب توجه کند، یک پرسش اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود: نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می‌کشد؟ و اگر هیچ، موساد دقیقاً چه نوع پرونده‌ای از قلب کاخ سفید دارد؟

