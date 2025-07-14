به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، در سایه عشق به حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، هدایت مربیان این نهاد فرهنگی و خلاقیت‌ورزی، به خلق مجموعه‌ای از دست‌ودل‌سازه‌های عاشورایی پرداختند تا در ایام پرشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی سال ۱۴۰۴، به کودکان و نوجوانان زائر اهدا شود.

«سجاد کوچک‌نژاد» سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، اظهار کرد: این حرکت معنوی که طی سال‌های اخیر به همت مربیان و اعضای این مجموعه دنبال می‌شود، امسال نیز در سایه شور و شعور به بار نشسته است و یک‌هزار و ۳۸۴ دست‌ودل‌سازه‌ کودکان عاشورایی شامل: جاکلیدی، سجاده و کیف مسافرتی، شال‌گردن، گل‌های کاغذی و نمدی، سربند، بشقاب دیواری، جاشمعی، بادبزن، تسبیح و... به کودکان و نوجوانان شرکت‌کننده در پیاده‌روی اربعین تقدیم می‌شود.

وی در همین‌حال، از اهداف این حرکت هدفمند صحبت کرد و افزود: ترویج فرهنگ ایثار و عشق حسینی، تقویت حس دینی و باورهای اسلامی در میان اعضای کودک و نوجوان کانون و بهره‌گیری از موهبت‌های این ایام، از اولویت‌هایی است که در مسیر آماده‌سازی و اهدای دست‌ودل‌سازه‌ها توسط مربیان و اعضا به زائران اربعین حسینی مدنظر قرار دارد.

کوچک‌نژاد همچنین، به حضور کارکنان و اعضای کانون به‌عنوان سفیران فرهنگی این نهاد در گردهم‌آیی اسلامی-عاشورایی اشاره کرد و افزود: طی این ایام، افزون بر اهدای دست‌ودل‌سازه‌ها، خدمات فرهنگی و هنری در موکب‌ها به کودکان و نوجوانان زائر امام‌حسین (ع) و شهدای کربلا ارائه می‌شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در پایان، این حرکت را نمادی از پیوند عمیق نسل نو با آرمان‌های عاشورا و میراث گران‌بهای کربلای حسینی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همراهی و هم‌دلی روزافزون عاشقان اهل‌بیت (ع)، رشد و بالندگی بذرهای تعلق خاطر به امام‌حسین و معصومین (ع) را شاهد باشیم.

