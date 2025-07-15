۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۷
کد خبر: 1707899
به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ویدئویی دلخراش از شرق شهر غزه منتشر شده که زنی را نشان میدهد که پس از بمباران خانهاش توسط جنگندههای اسرائیلی، زیر آوار گرفتار شده و با فریادهای مکرر درخواست کمک میکند: لطفاً نجاتم دهید. این تصاویر تنها گوشهای از رنج غیرنظامیان فلسطینی در جریان حملات شدید اخیر اسرائیل به مناطق مسکونی در نوار غزه را به نمایش میگذارد. تیمهای امدادی در تلاش برای رسیدن به مجروحان و نجات افراد زیر آوار هستند. این حملات تاکنون دهها کشته و مجروح بر جا گذاشته و بار دیگر بحران انسانی در غزه را به صدر توجه رسانهها بازگردانده است.
نظر شما